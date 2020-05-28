"Укрзализныця" в течение дня откроет продажу билетов на еще три поезда

По состоянию на утро продано более 21 тыс. билетов, из них 97% - через интернет.

Акционерная компания «Укрзализныця» сегодня в течение дня откроет продажу билетов на еще три поезда - в Черкассы, Шостку и Кропивницкий, увеличив количество поездов до 29.

Об этом сообщил и. о. главы правления «Укрзализныци» Иван Юрик на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВ Кабмине заявили, что Украина ведет переговоры по возобновлению авиаперевозок с разными странами (видео)

«Укрзализныця» полностью готова к возобновлению пассажирского движения. Мы усилили меры безопасности со своей стороны, учли все рекомендации МОЗ. Что важно знать нашим пассажирам: поезда поедут с 1 июня. По состоянию на сейчас назначили 26 поездов, продажа билетов на еще три - в Черкассы, Шостку и Кропивницкий откроем сегодня в течение дня», - написал он.

По словам Юрика, билеты можно купить в кассах на вокзалах страны и через онлайн-букинг. «Мобильное приложение временно не работает. Извиняемся перед пассажирами, но должны исправить последствия работы предыдущего недобросовестного контрагента», - отметил он.

Также и. о. главы правления «Укрзализныци» сообщил, что по состоянию на утро продали более 21 тыс. билетов, из них 97% - через интернет.

Кроме того, он отметил, что сейчас в пассажирских вагонах будут реализовываться 50% посадочных мест, то есть в одном купе будет находиться не более двух человек.

«Поезда будут проходить усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Усилили и обработку постельного белья во время стирки. Плюс ежечасная санитарная обработка в течение рейса. В каждом вагоне установлен санитайзер, которым смогут пользоваться пассажиры», - подчеркнул Юрик.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» 26 мая начала постепенное возобновление движения пассажирских поездов, открыв продажу билетов.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.