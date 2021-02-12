Ожидающих бесплатно разместили в зале ожидания повышенного комфорта до прибытия поезда.

В пятницу, 12 февраля, поезда №14 Солотвино - Киев и №142 Львов - Бахмут задерживаются на шесть и пять часов соответственно из-за сложных погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

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Отмечается, что 119 пассажиров, ожидающих поезд №142 на центральном вокзале Киева, бесплатно размещены в зале ожидания повышенного комфорта до прибытия поезда.

Для пассажиров поезда №14, которые продолжат поездку в направлении Днепра и Запорожья, будет организована пересадка на вечерний поезд "Интерсити+".

Кроме того, по информации "Укрзализныци", утром в пятницу также была задержана на 26 минут отправка со Львова поезда №45 Ужгород - Лисичанск для пересадки пассажиров поезда Днепр - Трускавец.

Другие поезда, согласно сообщению, курсируют по расписанию. При необходимости для всех пассажиров компания намерена оперативно организовать удобные пересадки и создать комфортные условия ожидания рейсов, которые будут идти не по графику.

Согласно сообщению, в целом за сутки (с 7:00 11 февраля до 7:00 12 февраля) в мероприятиях по борьбе со снегом было задействовано более 6,6 тыс. железнодорожников. За указанный период было очищено от снега почти 14 тыс. стрелочных переводов и 473 пассажирские платформы. Также было задействовано 44 единицы снегоуборочной техники.

Непогода в Украине

Спасатели призвали украинцев в период непогоды воздержаться от поездок на автомобилях.

В частности, по данным Укргидрометцентра, сегодня в стране, кроме юго-востока, сложные погодные условия, метели, снежные заносы, на дорогах гололедица. Порывы ветра 15-20 м/с.

В Сумской, Полтавской, Кировоградской областях местами налипание мокрого снега, гололед. Ночью в северных, Винницкой, Черкасской, Одесской и Николаевской областях сильный снег (І уровень опасности, желтый).

8 февраля 2021 года «Укрзализныця» заявила о том, что готовится работать в усиленном режиме и обещает вывезти всех из заснеженных регионов.

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Автор: Анна Бредихина