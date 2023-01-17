"Мармаросский экспресс", который соединит железной дорогой Украину и Румынию, отправится в первый рейс 18 января 2023 года.

"Мармаросский экспресс" №755/756 и №753/754 "Рахов – Валя Вишеулуй – Рахов", благодаря которому будет возобновлено железнодорожное сообщение между Украиной и Румынией, будет иметь удобную стыковку с целым рядом поездов в обоих странах.

Как рассказали в пресс-службе "Укрзализныци", уже с 18 января 2023 года рейсы будут отправляться из Рахова ежедневно в 6:10 и 14:10 и прибывать в Валю Вишеулуй соответственно в 7:45 и 15:45. Из Вали Вишеулуй поезда будут отправляться в 11:45 и 18:15 и прибывать в Рахов в 12:20 и 18:50.

При этом "Укрзализныця" назначила поезд №810/809 "Львов – Рахов – Львов", который будет отправляться из Львова в 7:00 и прибывать в Рахов в 13:20. В обратном направлении, из Рахова, поезд будет отправляться в 14:34 и прибывать во Львов в 20:50.

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Также график прибытия и отправки рейсов поезда "Рахов – Валя-Вишеулуй – Рахов" подстроен под графики курсирования ряда поездов румынской железной дороги. Так, пассажиры, которые прибывают на станцию Валя-Вишеулуй, смогут пересесть на другие рейсы, следующие до станций Бухарест и Клуж:

Поезд R4116 "Валя-Вишеулуй – Бухарест" (отправление в 17:16, прибытие в Бухарест в 6:35. Обратная отправка поезда из Бухареста IRN1641 – в 21:01, прибытие в Валю-Вишеулуй – в 8:52)

Поезд R04116 "Валя-Вишеулуй – Клуж" (отправка в 17:16, прибытие на станцию Клуж в 23:00. Отправка со станции Клуж поезда R4110 – в 3:35, прибытие в Валю-Вишеулуй – в 8:52)

В то же время пассажиры, которые направляются в Румынию или возвращаются в Украину, могут воспользоваться такими рейсами, чтобы добраться до Рахова или отправиться из Рахова дальше по Украине:

№55/56 "Киев – Рахов" (курсирует ежедневно): прибытие в Рахов в 7:27. Обратная отправка из Рахова в 16:26

№26/25 "Одесса – Рахов" (курсирует ежедневно): прибытие в Рахов – в 9:12. Обратная отправка из Рахова – в 13:42

№95/96 "Киев – Рахов" (курсирует ежедневно): прибытие в Рахов – в 10:24. Обратная отправка из Рахова – в 18:18

В "Укрзализныце" также отметили, что железнодорожное сообщение по этому участку восстановлено после 15 летнего перерыва.

Отметим, что стоимость билета на поезд "Рахов – Валя-Вишеулуй" в вагоне 2 класса составит 181 гривню, 1 класса – 300 гривень. Билеты уже можно приобрести на сайте "Укрзализныци", а также в мобильном приложении перевозчика.

Поезда между Украиной и Румынией

После отмены поезда "Киев – Бухарест", в течение нескольких лет Украина и Румыния не имели прямого железнодорожного сообщения между собой. Поэтому попасть поездом в соседнее государство можно было только или через Венгрию, или через Молдову.

Первый пробный заезд на восстановленном участке "Рахов – Деловое – Валя-Вишеулуй" "Укрзализныця" осуществила в ноябре 2022 года, аносировав возобновление полноценного пассажирского движения между станциями уже зимой.

Кроме того, в конце октября 2022 года стало известно, что в Украине планируют запустить поезд, который будет курсировать из Ужгорода в Ивано-Франковск транзитом через Румынию.

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