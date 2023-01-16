Также с 18 января 2023 года назначается поезд №810 "Львов – Рахов", который будет обеспечивать удобную стыковку с поездом "Рахов – Деловое – Валя Вишеулуй".

С 18 января 2023 года, после 17-летнего перерыва, возобновляется движение пассажирских поездов по участку "Рахов – Деловое – Валя Вишеулуй", что станет первым железнодорожным маршрутом, который будет соединять Украину и Румынию.

Как сообщил на своей Facebook-странице автор проекта "Железные магистрали" Олег Васильев, поезд, которым можно будет добраться из Раховского района Закарпатской области Украины в Румынию, будет курсировать ежедневно дважды в сутки.

Расписание движения поезда "Рахов – Деловое – Валя Вишеулуй"

Видео дня

Рахов – 06:10, Валя Вишеулуй приб. – 07:45

Рахов – 14:10, Валя Вишеулуй приб. – 15:45

Валя Вишеулуй – 11:45, Рахов приб. – 12:20

Валя Вишеулуй – 18:15, Рахов приб. – 18:50

По словам Васильева, стоимость билета в вагоне 2 класса составит 129 гривень, 1 класса – 247 гривень.

Кроме того, по его словам, с 18 января 2023 года также назначается поезд №810 "Львов – Рахов".

"Отправления из Львова – 7:00, прибытие в Рахов – 13:20. Таким образом, будет создан пересадочный маршрут "Львов – Рахов – Валя Вишеулуй", – пояснил Васильев.

Обратный рейс поезда №810 будет отправляться из Рахова в 14:34, а прибывать во Львов – в 20:50.

Железнодорожное сообщением между Украиной и Румынией

В течение последних лет между Украиной и Румынией не было прямого железнодорожного сообщения. Поэтому попасть на поезде из нашей страны в соседнее государство можно было или через Венгрию, что не очень удобно, или через недавно восстановленный маршрут в Молдову.

Первый пробный заезд на восстановленном участке "Рахов – Деловое – Валя-Вишеулуй" "Укрзализныця" осуществила 8 ноября 2022 года.

В конце октября 2022 года стало известно, что в Украине планируют запустить поезд, который будет курсировать из Ужгорода в Ивано-Франковск транзитом через территорию Румынии.

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