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В Египте снова открывают для туристов музеи и пирамиды

12:52, 27 августа 2020
Новости туризма
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В Египте снова откроют пирамиды для туристов / Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает Cairoscene.

По данным издания, все музеи и археологические памятники вновь заработают с 1 сентября.

"Официально подтверждено - с 1 сентября все музеи и археологические памятники по всей стране наконец-то откроются", - говорится в сообщении.

Туризм снова заработает в Египте в полном объеме, но с ограничениями.

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В частности, в отелях разрешено заселять туристов лишь в половину номеров, туристические группы будут ограничены до 25 человек.

Обязательными также будут измерение температуры и защитная маска.

Помимо этого, внутрь пирамид будут пускать не более 10-15 человек одновременно.

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Перевод: Екатерина Лиманская

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