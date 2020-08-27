В Египте снова открывают для туристов музеи и пирамиды
В Египте туристов вновь начнут пускать в музеи и пирамиды.
Об этом сообщает Cairoscene.
По данным издания, все музеи и археологические памятники вновь заработают с 1 сентября.
"Официально подтверждено - с 1 сентября все музеи и археологические памятники по всей стране наконец-то откроются", - говорится в сообщении.
Туризм снова заработает в Египте в полном объеме, но с ограничениями.
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В частности, в отелях разрешено заселять туристов лишь в половину номеров, туристические группы будут ограничены до 25 человек.
Обязательными также будут измерение температуры и защитная маска.
Помимо этого, внутрь пирамид будут пускать не более 10-15 человек одновременно.
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