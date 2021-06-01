Документ можно получить в Болгарии, Дании, Германии, Греции, Польши, Хорватии и Чехии.

Во вторник, 1 июня, семь стран Европейского Союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Сертификат, который позволит свободно перемещаться по территории ЕС, теперь можно получить в Болгарии, Дании, Германии, Греции, Польши, Хорватии и Чехии.

Другие страны ЕС решили запустить цифровой сертификат только после тестирования системы, считывающей QR-коды из этих сертификатов.

"Поэтому в ближайшие дни и недели присоединится больше стран", – говорится в сообщении.

Запуск сертификата вакцинации дает возможность странам открыть границы и восстановить туристические поездки без прохождения самоизоляции и дополнительного ПЦР-тестирования.

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COVID-паспортизация в Украине

В конце марта на необходимости разработки системы СOVID-паспортизации для украинцев настоял президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что эти паспорта уже разрабатываются многими развитыми странами, которые активно работают над созданием коллективного иммунитета против коронавируса.

Тогда же в Министерстве здравоохранения Украины заверили, что паспорта вакцинации для украинцев находятся на финальной стадии разработки.

В апреле в Кабинете министров заявили, что Украина договорилась с Еврокомиссией о сотрудничестве над совместимостью украинского и европейского Цифрового сертификата об иммунитете от COVID-19. Цифровой сертификат, в частности, будет подтверждать, что человек вакцинировался, выздоровел и сделал тесты на коронавирус.

Паспорта вакцинации в Европе: что известно

Европейская комиссия 17 марта представила проект цифрового "зеленого сертификата", который будет способствовать безопасному свободному передвижению граждан Европейского Союза на территории ЕС.

При этом Всемирная организация здравоохранения выступает против поездок по сертификатам вакцинации от COVID-19.

29 апреля Европейский парламент принял свою переговорную позицию по COVID-сертификатам, которые будут подтверждать вакцинацию, иммунитет или же отрицательный тест на коронавирус.

21 мая Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза (Coreper) поддержал договоренность Совета ЕС и Европейского парламента о введении цифровых COVID сертификатов с 1 июля.

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Автор: Денис Прядко