Стало известно, когда страны ЕС могут открыть границы для украинцев

В правительстве прогнозируют, что страны-члены ЕС не откроют одномоментно все вместе границы для украинцев , а этот процесс будет постепенным.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина предполагает, что страны-члены Европейского Союза откроют границы для украинских туристов не ранее конца сентября.

Об этом она сообщила в интервью Obozrevatel TV.

В частности, ее спросили, когда страны-члены ЕС отменят карантинные ограничения для украинцев на путешествия.

По словам Стефанишиной, украинские дипломаты и Министерство здравоохранения максимально обеспечивают обмен данными и ведут индивидуальный диалог со странами-членами ЕС.

"Открытие этих границ не произойдет одномоментно для всех. Это будет постепенный процесс и, учитывая то, что весь мир ожидает вторую волну коронавируса, возможно, она будет, возможно, это будут определенные региональные вспышки, то ранее конца сентября о системности трудно говорить", - сказала вице-премьер.

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Как сообщал УНИАН, 30 июня в Европейском Союзе в третий раз не внесли Украину в пересмотренный список стран, гражданам которых разрешен въезд в страны-члены ЕС в период пандемии коронавирусной инфекции. Как результат, украинцы минимум еще две недели не смогут свободно путешествовать по Европе.

Отталкиваясь от установленного критерия и условий с учетом эпидемиологической ситуации, с 31 июля страны-члены Евросоюза могут постепенно отменять ограничения на внешних границах для Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая и Китая, если в КНР на принципах взаимности в ответ отменят ограничения для граждан стран-членов ЕС.

Критерии определения третьих стран, в отношении которых должны быть сняты ограничения, учитывают эпидситуацию и меры по сдерживанию распространения коронавируса, в частности социальное дистанцирование, а также экономические и социальные факторы. Все эти критерии рассматриваются вместе.

По эпидситуации страны должны соответствовать следующим критериям: количество новых случаев COVID-19 за последние 14 дней и на 100 тыс. населения должно быть близким или ниже аналогичных средних показателей стран-членов ЕС по состоянию на 15 июня. Тенденция выявления новых случаев инфицирования должна быть стабильной или уменьшаться в течение этого периода по сравнению с предыдущими 14 днями.

Как сообщал УНИАН, 21 июля Кулеба заявил, что для украинцев границы открыли 39 стран мира. Среди них - Болгария, Словения, ОАЭ, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико и островная страна Сент-Люсия, которая расположена в Карибском море.

Еще границы для украинцев открыли Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Багамские острова и Ливан.

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