Еще 13 стран открыли свои границы для украинцев

Границы для граждан Украины уже открыли Болгария, Словения, ОАЭ, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что на сегодняшний день для украинцев границы открыли 39 стран мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

Он напомнил, что на прошлой неделе украинцы могли посещать 26 стран, которые являются открытыми или относительно открытыми для путешествий украинцев.

"По состоянию на сегодняшний день таких стран уже 39, то есть у нас произошло увеличение. Я хочу подчеркнуть, что не в каждом случае речь идет о совершенно свободном въезде. Нужно соблюдать определенные правила, соответственно, руководствоваться решениями органов власти этих стран, и поэтому я прошу внимательно перед выездом проверять информацию об условиях въезда, размещенную на карте (интерактивная онлайн-карта путешествий по миру для украинцев на время распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 - https://tripadvisor.mfa.gov.ua/)", - сказал Кулеба.

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За неделю еще 13 стран открылись для украинцев. Среди них - Болгария, Словения, ОАЭ, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико.

Он повторил, что въехать в эти страны можно при условии соблюдения определенных правил.

Как сообщал УНИАН, ранее границы для украинцев открыли Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова, Багамские острова и Ливан.

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