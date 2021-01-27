Стоимость комплекта одежды и полной экипировки для активного досуга в горах стоит примерно 6,3 тысячи гривен, а для ребенка – 5,5 тысяч.

Низкие температуры и большая высота над уровнем моря ставят серьезные требования к одежде. Чтобы покататься несколько часов на свежем воздухе и погулять по горным тропам, необходимо утепляться. Поэтому маст-хэв зимнего сезона – термобелье, надежные ботинки и теплая верхняя одежда.

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Об этом сообщает OLX.

Стоимость одежды за полный комплект для активного досуга в горах составляет более 3,3 тысячи грн в среднем:

Лыжный комбинезон – 1200 грн

Ботинки трекинговые – 950 грн

Куртка – 800 грн

Термобелье – 500 грн

Брюки – 450 грн

Лыжная шапка – 200 грн

Лыжные перчатки – 170 грн

В то же время собрать ребенка для активного зимнего отдыха получится вдвое дешевле – 2 тысячи гривен в среднем:

⦁ Лыжный комбинезон – 750 грн

⦁ Куртка – 450 грн

⦁ Брюки – 275 грн

⦁ Термобелье – 230 грн

⦁ Лыжные перчатки – 170 грн

⦁ Лыжная шапка – 150 грн

Самым дорогим оказалось спортивное горнолыжное снаряжение. Для тех, кто хочет иметь собственный комплект для катания (сноуборд или лыжи с палками, а также ботинки, шлем и маска), придется заплатить более 3 тысяч гривен:

⦁ Ботинки для сноуборда – 1250 грн;

⦁ Сноуборд – 800 грн;

⦁ Лыжи – 1000 грн;

⦁ Лыжные ботинки – 900 грн;

⦁ Детские лыжи – 800 грн;

⦁ Санки – 700 грн;

⦁ Лыжный шлем – 560 грн;

⦁ Лыжная маска – 500 грн;

⦁ Лыжные палки – 400 грн.

По данным аналитики OLX Недвижимость, среди направлений для активного зимнего отдыха больше всего предложений по посуточной аренде жилья:

⦁ Львовская область – 1157 предложений. Средняя стоимость аренды дома – 2130 грн, квартиры – 570 грн.

⦁ Ивано-Франковская - 450 предложений. Средняя стоимость аренды дома – 1900 грн, квартиры – 1200 грн.

⦁ Закарпатская область – 288 предложений. Средняя стоимость аренды дома – 1500 грн, квартиры – 1250 грн.

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Автор: УНИАН