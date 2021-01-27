Низкие температуры и большая высота над уровнем моря ставят серьезные требования к одежде. Чтобы покататься несколько часов на свежем воздухе и погулять по горным тропам, необходимо утепляться. Поэтому маст-хэв зимнего сезона – термобелье, надежные ботинки и теплая верхняя одежда.
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Об этом сообщает OLX.
Стоимость одежды за полный комплект для активного досуга в горах составляет более 3,3 тысячи грн в среднем:
- Лыжный комбинезон – 1200 грн
- Ботинки трекинговые – 950 грн
- Куртка – 800 грн
- Термобелье – 500 грн
- Брюки – 450 грн
- Лыжная шапка – 200 грн
- Лыжные перчатки – 170 грн
В то же время собрать ребенка для активного зимнего отдыха получится вдвое дешевле – 2 тысячи гривен в среднем:
⦁ Лыжный комбинезон – 750 грн
⦁ Куртка – 450 грн
⦁ Брюки – 275 грн
⦁ Термобелье – 230 грн
⦁ Лыжные перчатки – 170 грн
⦁ Лыжная шапка – 150 грн
Самым дорогим оказалось спортивное горнолыжное снаряжение. Для тех, кто хочет иметь собственный комплект для катания (сноуборд или лыжи с палками, а также ботинки, шлем и маска), придется заплатить более 3 тысяч гривен:
⦁ Ботинки для сноуборда – 1250 грн;
⦁ Сноуборд – 800 грн;
⦁ Лыжи – 1000 грн;
⦁ Лыжные ботинки – 900 грн;
⦁ Детские лыжи – 800 грн;
⦁ Санки – 700 грн;
⦁ Лыжный шлем – 560 грн;
⦁ Лыжная маска – 500 грн;
⦁ Лыжные палки – 400 грн.
По данным аналитики OLX Недвижимость, среди направлений для активного зимнего отдыха больше всего предложений по посуточной аренде жилья:
⦁ Львовская область – 1157 предложений. Средняя стоимость аренды дома – 2130 грн, квартиры – 570 грн.
⦁ Ивано-Франковская - 450 предложений. Средняя стоимость аренды дома – 1900 грн, квартиры – 1200 грн.
⦁ Закарпатская область – 288 предложений. Средняя стоимость аренды дома – 1500 грн, квартиры – 1250 грн.
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