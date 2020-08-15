Грузия сократила обязательный карантин после приезда

Обязательный карантин проходят прибывшие из оккупированных территорий, а также те, которые контактировали с инфицированными.

Правительство Грузии внесло поправки в постановление от 23 мая «О правилах изоляции и карантина», уменьшив сроки прохождения обязательного карантина и изоляции для прибывших.

Об этом сообщает Грузия Online.

Отныне туристы, согласно изменениям, будут находиться на карантине, введенном для предотвращения распространения COVID-19, не 14, а 12 дней.

Читайте такжеУкраина и Казахстан возобновляют авиасообщение Обязательный карантин вынуждены проходить лица, прибывающие в страну из оккупированных Абхазии и Южной Осетии, а также граждане, которые контактировали с инфицированными.

Срок карантина сократят для тех прибывших, что уже определенное количество дней находились в самоизоляции или карантине. В то же время всем гражданам на границе придется предоставить и результаты теста на COVID-19, сделанного не позднее 72 часов до поездки.

В крайнем случае гражданам придется проходить ПЦР-тестирование каждые 72 часа в течение 12 дней за свой счет. Для прибывших, у которых обнаружили во время первого теста антитела к коронавирусу, следующие тестирования не понадобятся.

14 августа Грузия попала в «зеленый» список Министерства здравоохранения Украины. Однако Грузия продлила запрет на большинство международных пассажирских авиарейсов до 31 августа. Исключение сделано для регулярных рейсов между Тбилиси и Мюнхеном, Парижем и Ригой, а также эвакуационных, грузовых, правительственных и медицинских рейсов.

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Турция стала первой туристической страной, открывшей двери для украинцев без дополнительных требований.

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Кроме того, сейчас украинцы могут попасть на морской отдых в Болгарию, Хорватию и Египет.

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Автор: Яна Ставская