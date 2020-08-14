Украина обновила список «коронавирусных» стран: в «зеленую» зону попало еще одно туристическое направление

Из стран, в которые украинцы могут полететь на отдых, в «зеленую зону» на этой неделе перешла Болгария, также там остаются Египет, Турция и Хорватия.

Министерство здоровья Украины 14 августа 2020 года снова обновило список стран «красной» и «зеленой» зон.

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Как говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Украины, список состоит из государств-членов Всемирной организации здравоохранения.

Какие страны попали в «зеленую зону»

Всего в «зеленую» зону попали 123 страны + Украина, тогда как неделей ранее их было 105. По приезду из них не нужно проходить самоизоляцию или делать тест на коронавирус.

Из стран, в которые украинцы могут полететь на отдых, в «зеленую зону» на этой неделе перешла Болгария, также там остаются Египет, Турция и Хорватия.

По сравнению с прошлой неделей, в «зеленую» зону из «красной» также вернулись Польша, Нидерланды, Германия, Франция, Азербайджан и еще ряд стран.

Также в «безопасную» зону включены Марокко, ОАЭ, Швеция, Исландия, Чехия, Швейцария, Исландия, Австралия, Ирландия, Великобритания, Беларусь, Канада и другие.

Какие страны попали в «красную зону»

В «красной» зоне сейчас находятся 70 стран. По проезду из них все граждане должны отправиться на самоизоляцию или сделать тест на коронавирус.

Из них к популярным туристическим направлениям, куда украинцы могут полететь на отдых, относятся Албания и Черногория.

Также в «красной» зоне находятся Мальдивы, Соединенные Штаты Америки, Коста-Рика, Чили, Катар, Испания, Армения, Румыния, Кыргызстан, Мексика, Казахстан, Монако, Россия, Корея, Филиппины, Албания, Черногория, Израиль и другие.

Правила въезда в Украину из стран «красной зоны»

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Как напоминается в Telegram-канале Государственного агентства по развитию туризма, по возвращении из отдыха в странах «красной зоны» украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложении «Дій вдома». Досрочное прекращение самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.

Обсервации не подлежат лица, прибывшие из стран «красной» зоны, если они имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенный не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.

Иностранцам нужно обязательно иметь страховой полис, покрывающий COVID-19.

Какие туристические страны открыты для украинцев

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Автор: Марина Григоренко