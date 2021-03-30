На данный момент Минздрав Кипра относит Украину к странам "красной" зоны, а потому украинским туристам нужно будет два ПЦР-теста.

Министерство здравоохранения Кипра 29 марта 2021 года обновило список стран, граждане которых могут въезжать на остров при определенных условиях.

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Согласно документу, Украина с 29 марта переместилась из "серой" в "красную" зону, и, таким образом, украинские туристы уже с 1 апреля 2021 года смогут поехать отдыхать на Кипр, как и прогнозировалось ранее.

Как отмечают в пресс-службе Посольства Украины в Республике Кипр, гражданам стран "красной" зоны, среди которых и украинцы, для въезда на остров следует выполнить следующие условия:

Зарегистрироваться на платформе CyprusFlightPass и получить личную карточку доступа к вылету. Это правило касается всех без исключения пассажиров, включая детей.

Иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в сертифицированной лаборатории на территории Украины не позднее чем за 72 часа до вылета (тест должен быть на английском языке).

По прилету на Кипр пройти повторный ПЦР-тест за свой счет - стоимость составляет 30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса. Результат теста будет передан путешественнику через SMS в течение 3 часов. До получения результата гражданин должен оставаться на домашней самоизоляции. Дети до 12 лет освобождаются от необходимости тестирования.

Быть готовыми предоставить документы, подтверждающие: цель поездки (место жительства - оплаченный отель, договор аренды квартиры и т.д.); финансовые средства (на все время пребывания на Кипре минимум 50 евро в сутки); намерение вернуться в Украину (оплаченный обратный авиабилет).

При этом в посольстве предупреждают, что при планировании путешествий стоит учитывать, что ситуация с коронавирусом в мире постоянно меняется и не может быть прогнозируемой на 100%. При этом Кипр пересматривает "зонирование" других государств каждую неделю. Соответственно, в следующий раз узнать, к какой зоне относится Украина, можно будет 5 апреля 2021 года.

Куда еще могут поехать украинские туристы в 2021 году

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Автор: Марина Григоренко