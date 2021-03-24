Кипр определяет условия въезда для граждан разных стран на основе цветовых зон. К какой из них будет относиться Украина, можно будет узнать ближе к дате вылета.

Кипр официально объявил об открытии своих границ для всех посетителей из Украины начиная с 1 апреля 2021 года.

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Об этом сегодня сообщила пресс-служба представительства Министерства туризма Кипра в Украине.

Украинские туристы смогут отдохнуть на Кипре на следующих условиях:

Все путешественники, которые прошли тестирование и имеют подтвержденное отсутствие COVID, и не находились в тесном контакте с лицами с подтвержденным случаем, смогут попасть на Кипр без необходимости отбывать самоизоляцию.

Кипр придерживается цветовой системы кодов классификации стран, в соответствии с которой изменяются условия въезда для граждан этих стран. Подробнее можно узнать по ссылке.

Информация о распределении стран на зоны будет обновляться еженедельно. Узнать, к какой зоне относится Украина, можно будет ближе к дате вылета по ссылке.

Дети до 12 лет освобождены от прохождения тестирования. Дети в возрасте от 12 до 18 лет должны будут проходить тестирование согласно действующему протоколу.

Путешественники должны соблюдать все нормы и меры предосторожности, описанные в Cyprus Destination Protocol.

Также все граждане, путешествующие на Кипр, не позднее, чем за 2 суток перед поездкой должны заполнить Cyprus Flight Pass на электронной платформе www.cyprusflightpass.gov.cy. В случае отсутствия Cyprus Flight Pass на пассажиров будет наложен штраф в размере 300 евро.

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Автор: Марина Григоренко