Кипр вскоре откроется для украинских туристов / фото Марина Григоренко
Кипр официально объявил об открытии своих границ для всех посетителей из Украины начиная с 1 апреля 2021 года.
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Об этом сегодня сообщила пресс-служба представительства Министерства туризма Кипра в Украине.
Украинские туристы смогут отдохнуть на Кипре на следующих условиях:
- Все путешественники, которые прошли тестирование и имеют подтвержденное отсутствие COVID, и не находились в тесном контакте с лицами с подтвержденным случаем, смогут попасть на Кипр без необходимости отбывать самоизоляцию.
- Кипр придерживается цветовой системы кодов классификации стран, в соответствии с которой изменяются условия въезда для граждан этих стран. Подробнее можно узнать по ссылке.
Условия въезда туристов на Кипр по зонам / фото visitcyprus.com
- Информация о распределении стран на зоны будет обновляться еженедельно. Узнать, к какой зоне относится Украина, можно будет ближе к дате вылета по ссылке.
- Дети до 12 лет освобождены от прохождения тестирования. Дети в возрасте от 12 до 18 лет должны будут проходить тестирование согласно действующему протоколу.
- Путешественники должны соблюдать все нормы и меры предосторожности, описанные в Cyprus Destination Protocol.
- Также все граждане, путешествующие на Кипр, не позднее, чем за 2 суток перед поездкой должны заполнить Cyprus Flight Pass на электронной платформе www.cyprusflightpass.gov.cy. В случае отсутствия Cyprus Flight Pass на пассажиров будет наложен штраф в размере 300 евро.
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