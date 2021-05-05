Основой меню станут блюда из свежих овощей и фруктов, грибов, зелени и круп.

Одно из лучших и самых дорогих заведений мира станет веганским.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как отмечается, ресторан Eleven Madison Park, который имеет три мишленовские звезды, откажется также от приготовления птицы и рыбы, хотя ранее коронными блюдами ресторана была утка в медовой глазури и лобстеры со сливочным маслом.

Оставить хотят только молоко и мед, которые будут подавать к напиткам, а вот основой меню станут блюда из свежих овощей и фруктов, грибов, зелени и круп.

Как сообщается, обычно цена ужина в таком ресторане колеблется от 300 до 1000 долларов.

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Автор: Екатерина Лиманская