Многие туристы едут в трансильванский город Брашов, чтобы оттуда посетить знаменитый "замок Дракулы". Впрочем, если у вас нет ни времени, ни желания протискиваться сквозь толпы туристов, ни лишних финансов на такую экскурсию, то и в самом Брашове есть собственный очень атмосферный замок. УНИАН.Туризм расскажет, как туда попасть.

Брашов – второй по популярности среди туристов город Румынии после столицы Бухареста, который ежегодно посещают около 1,5 миллиона туристов. Люди со всего мира стекаются в этот средневековый трансильванский город посреди карпатских гор, чтобы прогуляться по улочкам с цветными домиками и красными крышами, попробовать истинную румынскую национальную кухню и послушать легенды о графе Дракуле (что именно стоит знать туристам о посещении Брашова, читайте в нашем отдельном материале).

Собственно, главная цель, с которой большинство туристов едет в Брашов – съездить оттуда на экскурсию в легендарный замок Дракулы. Причем под ним понимают распиаренный замок Бран, в котором валашский князь Влад Цепеш лишь иногда ночевал во время охоты, тогда как на самом деле проживал он в крепости Поенарь. Так или иначе, но к обеим локациям из Брашова ехать сложнее, чем могло казаться.

Если говорить именно о замке Бран, то самый простой способ попасть туда – выехать в экскурсионный тур из Брашова или Бухареста на целый день, причем ценовое предложение за такие поездки весьма обширное, есть туры как за 25 евро, так и за 100 евро с человека. Также обычно такие туры предусматривают заезд на другие локации.

А вот самостоятельно попасть в замок несколько сложнее – туда вроде и ходят какие-то автобусы, но это лучше уже узнавать на месте, ведь в Сети можно найти весьма противоречивую информацию относительно этого маршрута на общественном транспорте.

В общем, если вы в Брашове на несколько дней, то можно смело потратить один день на организованную экскурсию от турагентства или даже заморочиться с самостоятельным планированием, а вот если вы в городе на 1-2 ночи, то такое путешествие вряд ли принесет вам удовольствие. Тем более, что в самом городе также есть что посмотреть.

Итак, если вам все же лень ехать в замок Бран или любую другую крепость Трансильвании за пределами Брашова, то у нас для вас есть идея.

Оказывается, в самом Брашове есть собственный атмосферный замок, который станет прекрасным украшением вашего вечера в городе.

Местный замок Cetăţuia Braşovului, то есть Цитадель Брашова, был возведен в 16 веке саксами, которые тогда населяли эти земли, как часть обороны города от нашествия врагов.

С тех пор цитадель успела побывать тюрьмой, казармами и карантинным изолятором, но в наше время это популярная среди туристов точка, с которой открываются прекрасные виды на весь город. Особенно красиво будет, если попасть туда на закате солнца.

Когда я была в Брашове в прошлый раз два года назад, я вообще не заметила этот замок, хотя он расположен на холме в самом центре города. Оказалось, что тогда он был на длительной реконструкции, а заново его открыли для посетителей только в 2023 году. Тогда же он получил подсветку, благодаря которой замок теперь легко заметить вечером.

Попасть на территорию замка и вокруг него можно бесплатно, с 10:00 до 21:30.

Сам замок очень атмосферный, а с его смотровых площадок на 360 градусов открываются невероятные виды на весь Брашов – как старый сказочный, так и новый индустриальный, возведенный во времена коммунистической диктатуры Чаушеску (город тогда даже переименовали в Сталин).

А вот во внутренние помещения попасть вряд ли удастся – разве что в рамках отдельной экскурсии. Иногда на просторах Интернета можно встретить информацию, что залы замка открыты с 9:00 до 17:00, но это, пожалуй, как повезет. Однако опять же повторим, ценность этой крепости именно в пейзажах.

Кроме того, в лесу вокруг замка обустроили эко-тропу для юных орнитологов, с различными интерактивными стендами и домиками для птиц, поэтому если есть время и вдохновение, можете там прогуляться.

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За последние три года интерес украинцев к Румынии значительно повысился. Оно и неудивительно, ведь эта соседняя страна помогает Украине в борьбе с российскими оккупантами, приютила немало наших граждан, а также стала мощным транзитным узлом. В частности, именно в Румынии расположен ближайший к украинским границам европейский аэропорт – в городе Сучава. Также довольно удобно украинцам путешествовать через город Яссы.

Марина Григоренко