Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 18 октября 2021 года начнет выполнять рейсы из Киева в Мадрид (Испания).

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании на своей странице в Facebook.

Сообщается, что рейсы будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам.

Цены на билеты стартуют от 534 гривень, однако количество билетов по такой цене ограничено.

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Правила въезда в Испанию для украинцев

На данный момент граждане Украины могут путешествовать в Испанию без необходимости предоставления справок о вакцинации или ПЦР-тестов. Единственное, надо заблаговременно заполнить анкету. Однако стоит учитывать, что на фоне осеннего роста заболеваемости коронавирусом в мире, правила могут быть пересмотрены в любой момент.

Как ранее сообщал УНИАН, также с 20 сентября SkyUp будет летать из Киева в польский Лодзь, а с 23 сентября – в чешскую Прагу.

Кроме того, к зиме авиакомпания запускает несколько горнолыжных направлений: в австрийский Зальцбург и на курорты Татр в Словакии и Витоше в Болгарии.

Автор: Марина Григоренко