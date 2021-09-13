Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 18 октября 2021 года начнет выполнять рейсы из Киева в Мадрид (Испания).
Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании на своей странице в Facebook.
Сообщается, что рейсы будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам.
Цены на билеты стартуют от 534 гривень, однако количество билетов по такой цене ограничено.
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Правила въезда в Испанию для украинцев
На данный момент граждане Украины могут путешествовать в Испанию без необходимости предоставления справок о вакцинации или ПЦР-тестов. Единственное, надо заблаговременно заполнить анкету. Однако стоит учитывать, что на фоне осеннего роста заболеваемости коронавирусом в мире, правила могут быть пересмотрены в любой момент.
Как ранее сообщал УНИАН, также с 20 сентября SkyUp будет летать из Киева в польский Лодзь, а с 23 сентября – в чешскую Прагу.
Кроме того, к зиме авиакомпания запускает несколько горнолыжных направлений: в австрийский Зальцбург и на курорты Татр в Словакии и Витоше в Болгарии.