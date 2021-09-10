Стоимость билетов в один из крупнейших городов Польши стартует от 698 гривень.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 20 сентября 2021 года будет выполнять рейсы по маршруту "Киев – Лодзь – Киев", учитывая открытие Польшей границ для туристов из Украины.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и четвергам. Стоимость билетов по маршруту стартует от 698 гривень (без багажа).

Лодзь стоит посетить, чтобы:

Стать свидетелем возрождения Лодзя: из фабрик вырастают модные торговые центры. Город на глазах превращается в мекку хипстеров, которые с удовольствием гуляют по зеленым паркам и создают контент среди авангардных инсталляций.

Увидеть миллион маленьких зеркалец на стенах Пассажа Розы, одном из самых популярных мест Польши.

Прогуляться по улице Петрковская. Это самый длинный пешеходный бульвар Европы с множеством кафе, бутиков, клубов, пабов и памятников.

Посетить Мануфактуру – торговые галереи, ранее являвшиеся фабричными помещениями. А теперь здесь к тому же есть Музей искусства, Музей фабрики, кинотеатр и театр.

Попробовать глемпинг – ночевку на природе с гостиничным комфортом. Вас ждет пузырь прозрачной палатки в ландшафтном парке Лодзинских возвышенностей.

Правила въезда для украинцев в Польшу

Свободно попасть в Польшу могут граждане, вакцинированные от COVID-19 препаратами Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson&Jonson. Документ о вакцинации должен быть переведен на английский или польский языки.

Читайте такжеSkyUp в августе запустит рейсы во ФранциюТакже от карантина освобождаются украинцы, переболевшие COVID-19, при наличии документального подтверждения.

Невакцинированных украинских туристов ждет 10-дневный карантин. Его срок можно уменьшить, сдав на 7-й день ПЦР-тест.

Как сообщал УНИАН, ранее SkyUp анонсировал рейсы в чешскую Прагу с 23 сентября. Со второй половины декабря 2021 года авиакомпания также начнет летать в австрийский Зальцбург и на курорты Татр в Словакии и Витоше в Болгарии.

Автор: Марина Григоренко