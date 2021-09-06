Стоимость билетов в столицу Чехии стартует от 1494 гривень.

SkyUp Airlines с 23 сентября 2021 года будет выполнять рейсы по маршруту "Киев – Прага – Киев", на фоне недавнего открытия Чехией границ для вакцинированных украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Рейсы будут выполняться трижды в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Стоимость билетов по маршруту стартует от 1494 грн (без багажа).

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Правила въезда для украинцев в Чехию

Читайте такжеПрага за $300: загадочный город тысячи шпилей, вкусной еды и уютных улочекДля въезда в страну украинцам нужно иметь сертификат о полном курсе вакцинации (Vaxzevria/AstraZeneca, Spikevax/Moderna, Comirnaty/Pfizer/BioNTech, Janssen, Covishield) завершенной как минимум за 14 дней до путешествия, сформированный в мобильном приложении "Дія" с QR-кодом или выданный в стране ЕС. Также перед въездом нужно обязательно заполнить въездной формуляр.

Кроме цифрового COVID-сертификата, въезд разрешается при условии наличия действительного биометрического паспорта для выезда за границу и медицинского страхования на срок поездки.

Как сообщал УНИАН, также в августе этого года SkyUp Airlines запустил ряд рейсов во Францию, а зимой авиакомпания начнет летать в австрийский Зальцбург.

Автор: Марина Григоренко