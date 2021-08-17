Стоимость билетов без багажа стартует от 5 795 гривень, с багажом – от 7 395 гривен.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 26 декабря 2021 года будет летать в австрийский Зальцбург, расположенный в окружении Восточных Альп, где сосредоточено немало горнолыжных баз.

Об этом сообщается на странице авиакомпании в Facebook.

Первые три недели рейсы будут выполнять каждое воскресенье, а с 15 января 2022 года – каждую субботу.

Стоимость билетов без багажа стартует от 5 795 гривень, с багажом – от 7 395 гривен.

Читайте такжеSkyUp в августе запустит рейсы во Францию

Чем удивляет Зальцбург зимой

Новогодний Зальцбург с его рождественской ярмаркой – это фантастическая атмосфера праздника.

Совсем рядом – одни из лучших горнолыжных курортов Капрун, Бад-Гаштайн, Бад-Хофгаштайн, Заальбах, Цель-ам-Зее.

Это музыка вокруг. А как еще может быть на родине гениального Моцарта?

Зальцбург – идеальное направление, чтобы утолить сразу три страсти: к эстетике, к вере в сказку и к зимнему адреналину.

Условия въезда в Австрию по состоянию на 17 августа 2021 года

С 1 июля 2021 года въезд из Украины в Австрию возможен для всех целей путешествий.

Въезд без регистрации и без карантина с сертификатом о полной вакцинации против COVID-19 одной из следующих вакцин, если последняя вакцинация, необходимая для полной иммунизации, была сделана более чем за 14 дней до въезда и была проведена не дольше чем 270 дней назад. Признанные вакцины: Comirnaty (INN) от BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca / Covishield от Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen от Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna; Sinopharm / BIBP SARS–CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac.

против COVID-19 одной из следующих вакцин, если последняя вакцинация, необходимая для полной иммунизации, была сделана более чем за 14 дней до въезда и была проведена не дольше чем 270 дней назад. Признанные вакцины: Comirnaty (INN) от BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca / Covishield от Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen от Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna; Sinopharm / BIBP SARS–CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac. Въезд с регистрацией и карантином с подтверждением отрицательного результата теста COVID-19 (ПЦР - тест, не старше 72 ч. или тест на антигены, не старше 48 ч.) и 10-дневный карантин после въезда или подтверждением об выздоровления после заболевания COVID-19 (медицинская или официальная справка о том, что инфекция была преодолена за последние 180 дней, или медицинская или официальная справка о нейтрализующих антителах, не старше 90 дней) а также онлайн-регистрацией путешествия (Pre-Travel-Clearance – PTC, заполнить не ранее чем за 72 часа до въезда). После въезда необходимо непременно пойти на 10-тидневный карантин, который может быть прекращен при предъявлении отрицательного результата теста, но не ранее чем на 5 день после въезда.

(ПЦР - тест, не старше 72 ч. или тест на антигены, не старше 48 ч.) и 10-дневный карантин после въезда или подтверждением об выздоровления после заболевания COVID-19 (медицинская или официальная справка о том, что инфекция была преодолена за последние 180 дней, или медицинская или официальная справка о нейтрализующих антителах, не старше 90 дней) а также онлайн-регистрацией путешествия (Pre-Travel-Clearance – PTC, заполнить не ранее чем за 72 часа до въезда). После въезда необходимо непременно пойти на 10-тидневный карантин, который может быть прекращен при предъявлении отрицательного результата теста, но не ранее чем на 5 день после въезда. Подростки в возрасте от 12 до 18 лет, которые въезжают вместе с вакцинированными взрослыми, нуждаются в тесте, но в этом случае они не подлежат карантину. К несовершеннолетним, путешествующим самостоятельно, применяются обычные правила въезда.

При этом с 15 августа 2021 года из-за увеличения количества случаев заболевания существенно усилен контроль за соблюдением указанных правил при пересечении границы Австрии.

Для комфортного путешествия туристам рекомендуют проверять актуальные правила въезда и отдыха накануне вылета на официальных интернет-ресурсах выбранной страны или на веб-ресурсе "Советы путешествующим от консульской службы Украины".

Ранее УНИАН.Туризм на собственном опыте рассказывал, как выглядит отдых в Австрии во время пандемии коронавируса.

Автор: Марина Григоренко