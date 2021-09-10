Старт новых рейсов обеих авиакомпаний запланирован на декабрь 2021 года.

Венгерский лоукостер Wizz Air, недавно объявивший о возобновлении рейсов в Будапешт, анонсировал маршрут в еще один венгерский город – Дебрецен.

Согласно информации на сайте авиакомпании, рейсы начнут выполняться с 15 декабря 2021 года дважды в неделю: по средам и воскресеньям. При этом на данный момент стоимость декабрьских и январских рейсов стартует от 969 гривень, тогда как на февраль есть билеты по 489 гривень.

Отметим также, что из Дебрецена Wizz Air также летает в Тель-Авив (Израиль), Пальма де Мальорка (Испания), Санторини (Греция), Ларнака (Кипр), Эйндховен (Нидерланды) и Париж Бове (Франция).

На данный момент, при путешествии в Венгрию авиационным транспортом украинцам необходимо предоставить негативный результат ПЦР-теста или сертификат вакцинации.

Читайте такжеSkyUp с 23 сентября будет летать из Киева в ПрагуПри этом украинский лоукостер SkyUp Airlines с конца декабря 2021 года запустит новые рейсы на курорты Татр в Словакии и Витоши в Болгарии.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, с 26 декабря дважды в неделю (четверг и воскресенье) начнут выполняться рейсы из Киева в словацкий Попрад. Стоимость билетов стартует от 777 гривень. Из Попрада можно будет легко добраться на горнолыжные курорты: Ясная, Штребское Плесо, Татранская Ломница и Смоковец. На данный момент без карантина в Словакию могут путешествовать полностью вакцинированные граждане.

При этом с 29 декабря SkyUp начнет летать в болгарскую Софию, стоимость билетов стартует от 1 141 гривень. Отсюда можно будет отправиться на курорты Банско, Боровец или Пампорово. На данный момент свободно въезжать в Болгарию могут вакциниованные украинцы, а также те, кто переболел коронавирусом, или же предоставил отрицательный результат теста на COVID-19.

Как ранее сообщал УНИАН, также с 26 декабря 2021 года SkyUp будет летать в австрийский Зальцбург, расположенный в окружении Восточных Альп, где сосредоточено немало горнолыжных баз.

Автор: Марина Григоренко