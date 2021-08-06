Будут рассматривать кандидатов среди иностранных туристов в возрасте от 30 до 40 лет.

В Испании хотят создать отдельный отряд "детективов", которые должны отслеживать нарушение карантина во время вечеринок на острове Ибиса.

Об этом сообщает Diken.

Будут рассматривать кандидатов среди иностранных туристов в возрасте от 30 до 40 лет.

Ибиса известна развлечениями и постоянными вечеринками. Однако из-за вспышки COVID-19 там ввели жесткие карантинные ограничения, закрыв ночные клубы, где проходило большинство мероприятий.

Читайте также"Скоротала время": американка от скуки выиграла миллион долларовНа острове разрешены выездные вечеринки с ограничениями на количество приглашенных и время. За незаконные вечеринки на Ибисе грозит крупный штраф в размере 600 тысяч евро.

Из-за новой вспышки коронавируса власти заподозрили проведение таких мероприятий вопреки закону. Местные чиновники подтвердили, что вечеринки проходят, но не в клубах, а в домах и некоторых туристических местах.

Иногда полиции сложно отследить нарушения на вечеринках, поэтому на помощь они зовут туристов, которые бы, будучи приглашенными, информировали о деталях соответствующие органы.

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Автор: Иван Бойко