Науру окружен коралловым рифом, его население составляет всего 10 000 человек.

Науру - это крошечное островное государство в Тихом океане с населением всего 10 000 человек, ранее известное как Остров Плезант. Этот уютный остров с пляжами с белым песком ежегодно посещают лишь 200 туристов, пишет Express.

Отмечается, что Науру расположен вблизи островов Гилберта, Маршалловых и Соломоновых островов у побережья Папуа-Новой Гвинеи и является третьей самой маленькой страной в мире.

Остров окружен коралловым рифом, что делает его популярным среди дайверов и любителей снорклинга, и имеет пляжи с белым песком, обсаженные пальмами, где можно отдохнуть. Дальше вглубь страны - густые джунгли.

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Но самым привлекательным в Науру является его климат:

"Здесь тепло в течение всего года со средней максимальной температурой около 32C и средней самой низкой около 26C. Сезон дождей длится с ноября по февраль".

Среди лучших мест для посещения является лагуна Буада - пресноводная лагуна в центре острова, известная своими уникальными рыбами и птицами. Государство является одной из 36 стран мира, которая не имеет армии.

"Австралия отвечает за защиту Науру, хотя на острове есть полиция. Посетители могут добраться до Науру только по воздуху с рейсами из Австралии и Фиджи. Рейсы могут быть нечастыми и дорогими. На острове есть несколько небольших отелей и пансионатов", - пишет издание.

Другие новости туризма

Как сообщал УНИАН, самолету Ryanair запретили посадку в Берлине, лайнер приземлился в 250 км. Между 0:00 и 5:00 в Берлине запрещено взлетать и садиться регулярным рейсам.

Также мы информировали, что туристов предупредили об опасности в Карпатах. В горах из-за потепления вероятны лавины.

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