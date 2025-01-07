В горах из-за потепления вероятны лавины.

В Карпатах сегодня и завтра могут сходить лавины, поэтому лучше воздержаться от походов в горы. Об этом предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, 7-8 января, в связи с потеплением, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей прогнозируется значительная снеголавинная опасность. Из-за этого объявлен III уровень опасности.

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Не отправляться в горы в одиночку. Всегда выбирайте надежного партнера или группу.

Проверяйте прогноз погоды. В случае штормового предупреждения отмените свои планы.

Будьте бдительными и тщательно осматривайте склоны перед тем, как идти или ехать.

Избегайте опасных зон. Не подходите к краям снежного покрова.

При сходе лавины старайтесь быстро убежать в сторону.

Лавины в Карпатах

В этом году в Карпатах уже фиксировали сход лавин. В частности, на Ивано-Франковщине при обследовании лавинных очагов обнаружен сход лавины метельчатого снега с восточного склона г. Брецкул. Брецкул. Ее объем составляет 1280 куб.м. Лавина сошла в начале 6 января. К счастью, жертв и убытков не обнаружено.

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