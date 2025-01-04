Скрытая жемчужина Таиланда: назван остров с потрясающими пляжами и без толп туристов

На Ко Куте есть красивые пляжи и большое количество водопадов.

Туризм в Таиланде довольно перенасыщенный, но некоторые места этой страны все еще остаются не особо популярными среди путешественников. Одним из них является остров Ко Кут, где можно найти потрясающие пляжи без толп туристов, пишет Travel Off Path.

Отмечается, что на Ко Куте не очень хорошо развита транспортная инфраструктура. На острове нет аэропорта и есть всего лишь несколько паромных линий.

В издании поделились, что для того, чтобы добраться на Ко Кут, необходимо отправиться из Бангкока в Трат на автобусе или на авиарейсе. Затем нужно сесть на один из паромов, скоростных катеров или высокоскоростных катамаранов, которые доставят вас прямо к острову.

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Одним из главных достоинств Ко Кута являются пляжи, рассказали в издании. Одним из наиболее красивых на острове является Та Пхо. Он выделяется мягким белым песком и бирюзовой водой.

В издании подчеркнули, что на Ко Куте обитает много диких животных. Среди них барракуды и морские черепахи.

В густых джунглях острова можно найти большое количество водопадов. Если успеть, то можно оказаться в уединенном оазисе, добавили в издании. Одной из местных достопримечательностей Ко Кута является 500-летнее дерево Макка.

В издании поделились, что за номер в самом престижном отеле острова придется заплатить более 1500 долларов за ночь. Тем не менее есть и более доступные варианты.

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