Вместо этого эти направления хотят сосредоточиться на привлечении элитных туристов, чтобы стимулировать свою экономику.

Пока в мире по-прежнему популярны бюджетные путешествия "с одним рюкзаком", часть туристических направлений стремится отгородиться от туристов с ограниченным бюджетом.

Как пишет Travel Off Path, вместо этого они хотят сосредоточиться на привлечении элитных туристов, чтобы стимулировать свою экономику.

Где не рады бюджетным туристам

1. Бали. Хотя этот райский остров имеет репутацию бюджетного туристического направления и невероятно популярен среди туристов разных категорий, он добился значительных успехов в сдерживании малобюджетных путешественников, особенно тех, кто едет на остров из-за его репутации "доступности разврата и излишеств".

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Когда остров Бали вновь открылся после пандемии коронавируса, министр морской координации Индонезии Лухут Панджайтан заявил: "Мы не хотим, чтобы туристы-бэкпекеры приезжали на чистый Бали. Нам нужны качественные посетители".

Для этого на Бали уже предприняли ряд мер – от призывов к местным жителям сообщать о любых неправомерных действиях туристов на острове до ограничений на въезд и введения новых туристических налогов. Кроме того, не так давно губернатор Бали Ваян Костер заявил о готовности ввести систему квот для иностранных туристов на 100 лет.

2. Новая Зеландия. После длительного закрытия из-за пандемии, теперь Новая Зеландия сосредоточена на привлечении туристов, ведь туризм вносит огромный вклад в экономику страны, составляя 9,3% ВВП в виде прямого и косвенного вклада.

И хотя страна рада видеть все типы туристов, министр туризма Новой Зеландии Стюарт Нэш заявил, что они решили сосредоточится на привлечении зажиточных туристов.

"Что касается таргетинга нашей маркетинговой стратегии, то он без зазрения совести будет нацелен на высококлассных туристов. Мы не собираемся нацеливаться на людей, которые пишут в Facebook, как они могут путешествовать по нашей стране за 10 долларов в день, питаясь лапшей быстрого приготовления", – заявил он.

Годом ранее Нэш также публично заявял, что Новой Зеландии нужны туристы, которые "летают бизнес-классом или эконом-классом премиум-класса, нанимают вертолет, совершают экскурсию по Францу-Иосифу, а затем обедают в элитном ресторане".

3. Лансароте. Канарские острова уже давно пользуются популярностью у туристов благодаря своему круглогодичному тропическому климату, а Лансароте – самый посещаемый из этих островов.

На данный момент примерно 50% ежегодных посетителей Лансароте составляют британцы, однако президент острова Долорес Корухо надеется уменьшить зависимость от британского рынка, вместо этого привлекая "более качественных посетителей, которые тратят больше" в попытке отойти "от массового туризма".

4. Таиланд. Эта страна уже давно является Меккой для любителей пеших походов и бюджетных путешественников. В ближайшее время радикальных изменений не предвидится, но, тем не менее, власти Таиланда уже продвигают изменения и поощряют туристический бизнес нацеливаться на более прибыльных путешественников.

Еще в 2022 году заместитель премьер-министра Таиланда Аунитин Чарнвиракул заявил: "Мы не можем позволить людям приезжать в Таиланд и говорить, что это дешево". Также он предположил, что повышение репутации Таиланда как туристического направления премиум-класса было бы лучшим путем для тайской экономики.

Эти изменение уже начали ощущаться. Например, чтобы получить визу цифрового кочевника в Таиланде, нужно зарабатывать более 80 тысяч долларов в год.

Как сообщал УНИАН, ранее был составлен топ роскошных туристических направлений, где можно хорошо потратиться и получить от отдыха максимум.

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