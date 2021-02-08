Из-за сложных погодных условий аэропорт «Одесса» изменил график приема и отправки самолетов.

Авиакомпания Turkish Airlines 8 февраля 2021 года из-за непогоды, в частности, тумана, отменила рейс Стамбул-Одесса.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе международного аэропорта «Одесса», рейс из Стамбула, ожидавшийся в 10:25, отменен из-за сложных метеоусловий.

«Компания приняла решение об отмене рейса. Официальная причина – непогода», - сообщили в пресс-службе.

Также задерживается в Одессу рейс Windrose из аэропорта «Борисполь».

Соответственно отменен вылет из Одессы в Стамбул, который был запланирован на 11:25, и задержится борт в «Борисполь» (10:30).

Изменится ли расписание других рейсов, пока неизвестно.

Непогода в Одессе 8 февраля

По сообщению Гидрометцентра, 8 февраля в Одессе и области ночью и утром туман, видимость 200-500 м, налипание мокрого снега, гололед, гололедица.

Кроме того, в Одессу отменен рейс из Тель-Авива (Израиль) компании Ukraine International Airlines. Как уточнили в аэропорту, это связано не с погодными условиями, а с «ситуацией в стране». Как уточнил представитель аэропорта, в Израиле продолжают действовать ограничения из-за пандемии COVID-19.

Непогода по всей Украине будет продолжаться примерно до конца недели.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии и Африки.

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Автор: Лариса Козовая