До 25 тысяч отдыхающих получат ваучеры на недельное пребывание в отелях острова Родос.

Летом 2023 года, в самый разгар туристического сезона, греческий остров Родос охватили масштабные лесные пожары. Тогда власти объявили самую масштабную в истории эвакуацию острова, из-за чего многие туристы были вынуждены прервать свой отдых.

В этом году греческие власти решили компенсировать отдых туристам, вынужденных покинуть остров прошлым летом, организовав для них "бесплатный" отдых. В соответствии с решением, которое местные чиновники по туризму называют первым в мире, до 25 тысяч пострадавших отдыхающих, большинство из которых – британцы, с этой недели будут иметь право на компенсацию, пишет The Guardian.

В рамках программы люди, проживающие в отелях, эвакуированных из-за пожаров, смогут обменять электронные ваучеры на сумму до 500 евро для покрытия расходов на недельное проживание на Родосе. Инициатива будет реализована в два этапа: с сегодняшнего дня по 31 мая и с 1 октября по 15 ноября.

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По словам чиновников по туризму на Родосе, эта инициатива вызвала огромный ажиотаж: уже более 5 тысяч отдыхающих зарегистрировались на участие в программе.

Как отметил Яннис Папавасилиу, возглавляющий профсоюз отельеров острова, компенсация будет отражать сумму, которую клиенты первоначально заплатили туроператорам, и будет варьироваться от 300 до 500 евро.

"Это будет применяться только к отелям, а не к частному жилью в стиле Airbnb", – уточнил он.

При этом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, посетивший Родос ранее на этой неделе, предупредил о высоком риске возникновения лесных пожаров и в дальнейшем.

"Все Средиземноморье является горячей точкой изменения климата. По статистике, это означает, что у нас будет больше пожаров и, возможно, больше наводнений", – заявил он.

Летний отдых в Греции 2024

В этом году власти Греции решили ввести ряд важных изменений, касающихся туризма. Так, в январе 2024 года стало известно, что греческие власти ввели новый сбор для туристов – на устойчивость к изменениям климата. Таким образом правительство стремится получить средства на восстановление пострадавших от прошлогодних лесных пожаров регионов и последующие климатические проекты.

Теперь туристы будут обязаны платить дополнительные налоги в местах проживания. Новую систему будут применять только в высокий сезон – с марта по октябрь. Сумма налога будет варьироваться в зависимости от официального рейтинга объекта размещения и составит от 1 до 4 евро за ночь.

Кроме того, с этого года в Греции ужесточили пляжные правила. Одно из изменений заключается в том, что 70% греческих пляжей должны быть свободны от шезлонгов, чтобы предотвратить их переполненность и сделать отдых более комфортным. Кроме того, между шезлонгами и береговой линией теперь должно будет соблюдаться минимальное расстояние в четыре метра, чтобы людям было легче добраться до воды. Этому решению предшествовали масштабные протесты местных жителей прошлым летом, которые жаловались, что прибрежный бизнес вытесняет их с греческих пляжей.

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