Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон Атланта (США), как и годом ранее, признали самым загруженным аэропортом мира.
Согласно данным компании OAG, анализирующей статистику авиапутешествий, по сравнению с прошлым годом пассажиропоток через аэропорт Атланты увеличился на 2% и достиг 62,74 миллионов мест. Тем не менее, это все еще на 1% меньше, чем в допандемийный 2019 год.
В то же время, Международный аэропорт Дубай, являющися крупнейшим гражданским аэропортом Объединенных Арабских Эмиратов, сохранил второе место в рейтинге, нарастив пассажиропоток на 7% по сравнению с 2023 годом и на 12% относительно 2019 года – здесь аналитики зафиксировали почти 60,24 миллиона пассажирских мест.
Замкнул тройку лидеров Международный аэропорт Токио (Ханэда) в Японии – с 55,2 миллионами сидений у него вновь третье место, это на 5% больше 2023 года и на 1% больше 2019 года.
В целом в первой десятке самых загруженных аэропортов мира за 2024 год особых изменений не наблюдалось – первые шесть мест совпадали с 2023 годом, тогда как заметно улучшили свои позиции китайские аэропорты. На фоне открытия границ Китая для массового туризма после пандемии коронавируса в январе 2023 года, Международный аэропорт Гуанчжоу-Байюнь поднялся с десятого места на седьмое (48,85 миллионов пассажиров, +12% по сравнению с 2023 годом, +9% по сравнению с 2019 годом), а Международный аэропорт Пудун (Шанхай) взлетел на девятое место с пятнадцатого годом ранее (48,5 миллионов пассажиров, +29% по сравнению с 2023 годом, +3% по сравнению с 2019 годом).
10 самых загруженных аэропортов мира в 2024 году
- Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон Атланта (США).
- Международный аэропорт Дубая (ОАЭ).
- Международный аэропорт Токио Ханэда (Япония).
- Лондонский аэропорт Хитроу (Великобритания).
- Международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт (США).
- Международный аэропорт Денвера (США).
- Международный аэропорт Гуанчжоу-Байюнь (Китай).
- Международный аэропорт Стамбул (Турция).
- Международный аэропорт Пудун (Китай).
- Международный аэропорт Чикаго О'Хара (США).
Среди европейских аэропортов самым загруженным является занявший четвертое место в глобальном рейтинге Лондонский аэропорт Хитроу (Великобритания), за ним расположились Международный аэропорт Стамбул (Турция) и Международный аэропорт Париж – Шарль-де-Голль (Франция).
10 самых загруженных аэропортов Европы в 2024 году
- Лондонский аэропорт Хитроу (Великобритания).
- Международный аэропорт Стамбул (Турция).
- Международный аэропорт Париж – Шарль-де-Голль (Франция).
- Амстердамский аэропорт Схипхол (Нидерланды).
- Аэропорт Франкфурт-на-Майне (Германия).
- Аэропорт Мадрид – Барахас им. Адольфо Суареса (Испания).
- Международный аэропорт Барселона – Эль-Прат (Испания).
- Международный аэропорт Рим-Фьюмичино (Италия).
- Международный аэропорт Мюнхен (Германия).
- Лондонский аэропорт Гатвик (Великобритания).
Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали самые безопасные авиакомпании мира. Возглавил рейтинг национальный перевозчик Новой Зеландии Air New Zealand.
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