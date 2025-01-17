Названы самые переполненные аэропорты мира в 2024 году / фото ua.depositphotos.com

Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон Атланта (США), как и годом ранее, признали самым загруженным аэропортом мира.

Согласно данным компании OAG, анализирующей статистику авиапутешествий, по сравнению с прошлым годом пассажиропоток через аэропорт Атланты увеличился на 2% и достиг 62,74 миллионов мест. Тем не менее, это все еще на 1% меньше, чем в допандемийный 2019 год.

В то же время, Международный аэропорт Дубай, являющися крупнейшим гражданским аэропортом Объединенных Арабских Эмиратов, сохранил второе место в рейтинге, нарастив пассажиропоток на 7% по сравнению с 2023 годом и на 12% относительно 2019 года – здесь аналитики зафиксировали почти 60,24 миллиона пассажирских мест.

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Замкнул тройку лидеров Международный аэропорт Токио (Ханэда) в Японии – с 55,2 миллионами сидений у него вновь третье место, это на 5% больше 2023 года и на 1% больше 2019 года.

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В целом в первой десятке самых загруженных аэропортов мира за 2024 год особых изменений не наблюдалось – первые шесть мест совпадали с 2023 годом, тогда как заметно улучшили свои позиции китайские аэропорты. На фоне открытия границ Китая для массового туризма после пандемии коронавируса в январе 2023 года, Международный аэропорт Гуанчжоу-Байюнь поднялся с десятого места на седьмое (48,85 миллионов пассажиров, +12% по сравнению с 2023 годом, +9% по сравнению с 2019 годом), а Международный аэропорт Пудун (Шанхай) взлетел на девятое место с пятнадцатого годом ранее (48,5 миллионов пассажиров, +29% по сравнению с 2023 годом, +3% по сравнению с 2019 годом).

10 самых загруженных аэропортов мира в 2024 году

  1. Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон Атланта (США).
  2. Международный аэропорт Дубая (ОАЭ).
  3. Международный аэропорт Токио Ханэда (Япония).
  4. Лондонский аэропорт Хитроу (Великобритания).
  5. Международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт (США).
  6. Международный аэропорт Денвера (США).
  7. Международный аэропорт Гуанчжоу-Байюнь (Китай).
  8. Международный аэропорт Стамбул (Турция).
  9. Международный аэропорт Пудун (Китай).
  10. Международный аэропорт Чикаго О'Хара (США).
Самые переполненные аэропорты мира в 2024 году / фото www.oag.com

Среди европейских аэропортов самым загруженным является занявший четвертое место в глобальном рейтинге Лондонский аэропорт Хитроу (Великобритания), за ним расположились Международный аэропорт Стамбул (Турция) и Международный аэропорт Париж – Шарль-де-Голль (Франция).

10 самых загруженных аэропортов Европы в 2024 году

  1. Лондонский аэропорт Хитроу (Великобритания).
  2. Международный аэропорт Стамбул (Турция).
  3. Международный аэропорт Париж – Шарль-де-Голль (Франция).
  4. Амстердамский аэропорт Схипхол (Нидерланды).
  5. Аэропорт Франкфурт-на-Майне (Германия).
  6. Аэропорт Мадрид – Барахас им. Адольфо Суареса (Испания).
  7. Международный аэропорт Барселона – Эль-Прат (Испания).
  8. Международный аэропорт Рим-Фьюмичино (Италия).
  9. Международный аэропорт Мюнхен (Германия).
  10. Лондонский аэропорт Гатвик (Великобритания).

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали самые безопасные авиакомпании мира. Возглавил рейтинг национальный перевозчик Новой Зеландии Air New Zealand.

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