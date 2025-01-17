В 2024 году пассажиропоток через него вырос на 2%.

Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон Атланта (США), как и годом ранее, признали самым загруженным аэропортом мира.

Согласно данным компании OAG, анализирующей статистику авиапутешествий, по сравнению с прошлым годом пассажиропоток через аэропорт Атланты увеличился на 2% и достиг 62,74 миллионов мест. Тем не менее, это все еще на 1% меньше, чем в допандемийный 2019 год.

В то же время, Международный аэропорт Дубай, являющися крупнейшим гражданским аэропортом Объединенных Арабских Эмиратов, сохранил второе место в рейтинге, нарастив пассажиропоток на 7% по сравнению с 2023 годом и на 12% относительно 2019 года – здесь аналитики зафиксировали почти 60,24 миллиона пассажирских мест.

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Замкнул тройку лидеров Международный аэропорт Токио (Ханэда) в Японии – с 55,2 миллионами сидений у него вновь третье место, это на 5% больше 2023 года и на 1% больше 2019 года.

В целом в первой десятке самых загруженных аэропортов мира за 2024 год особых изменений не наблюдалось – первые шесть мест совпадали с 2023 годом, тогда как заметно улучшили свои позиции китайские аэропорты. На фоне открытия границ Китая для массового туризма после пандемии коронавируса в январе 2023 года, Международный аэропорт Гуанчжоу-Байюнь поднялся с десятого места на седьмое (48,85 миллионов пассажиров, +12% по сравнению с 2023 годом, +9% по сравнению с 2019 годом), а Международный аэропорт Пудун (Шанхай) взлетел на девятое место с пятнадцатого годом ранее (48,5 миллионов пассажиров, +29% по сравнению с 2023 годом, +3% по сравнению с 2019 годом).

10 самых загруженных аэропортов мира в 2024 году

Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон Атланта (США). Международный аэропорт Дубая (ОАЭ). Международный аэропорт Токио Ханэда (Япония). Лондонский аэропорт Хитроу (Великобритания). Международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт (США). Международный аэропорт Денвера (США). Международный аэропорт Гуанчжоу-Байюнь (Китай). Международный аэропорт Стамбул (Турция). Международный аэропорт Пудун (Китай). Международный аэропорт Чикаго О'Хара (США).

Среди европейских аэропортов самым загруженным является занявший четвертое место в глобальном рейтинге Лондонский аэропорт Хитроу (Великобритания), за ним расположились Международный аэропорт Стамбул (Турция) и Международный аэропорт Париж – Шарль-де-Голль (Франция).

10 самых загруженных аэропортов Европы в 2024 году

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали самые безопасные авиакомпании мира. Возглавил рейтинг национальный перевозчик Новой Зеландии Air New Zealand.

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