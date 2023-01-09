Теперь, чтобы попасть в страну иностранным туристам потребуется только отрицательный результат теста на коронавирус.

Власти Китая отменили запрет на въезд в страну иностранным туристам, который был введен после начала пандемии коронавируса в марте 2020 года.

Теперь иностранцам не нужно будет оставаться на карантине, потребуется только отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 48 часов до поездки, передает Би-би-си. Также Китай начал выдавать иностранцам обычные визы и разрешения на временное проживание. А сами граждане Китая снова могут получать загранпаспорта.

К настоящему времени в стране начался ежегодный сезон новогодних путешествий - в этом году Новый год по лунному календарю наступит 22 января. Поэтому граждане Китая едут навестить родных и близких. Как отметило издание, до пандемии коронавируса новогодние поездки китайцев считались крупнейшей ежегодной миграцией в мире.

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При этом после отмены антикоронавирусных ограничений 1,4-миллиардное население страны, после почти трехгодичной изоляции, столкнулось с отсутствием естественного иммунитета к этой болезни. Одновременно власти страны перестали публиковать коронавирусную статистику.

Напомним, официально за три года пандемии в Китае от ковида умерли чуть больше 5 тыс. человек. По сравнению со статистикой других стран эти данные выглядят неправдоподобно.

Между тем, из самого Китая поступают сообщения о переполненных больницах и крематориях, а в соседних странах побаиваются, что открытие границ приведет к новой волне пандемии.

В связи с этим, многие страны задумались над введением ограничений для туристов из Китая. В частности, десяток стран уже ввел обязательное тестирование китайцев.

Ситуция с коронавирусом в Китае

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань, а 11 марта 2020 года ВОЗ признала коронавирус пандемией. После начала пандемии, которая стала одной из самых смертельных в истории, большинство стран закрыли границы и ввели жесткие карантинные ограничения. К лету 2022 года почти все они были отменены.

Однако Китай продолжил вести политику "нулевого ковида" и оставался закрытым от внешнего мира. В ноябре 2022 года Китай всколыхнули масштабные протесты из-за жестких карантинных ограничений. В итоге с начала декабря Китай резко сменил политику, отменив почти все внутренние COVID-ограничения. А с 8 января 2023 года Китай решил открыть границы для иностранцев.

Вместе с тем, на фоне смягчения ограничений в Китае наблюдается стремительный рост заболеваемости коронавирусом.

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