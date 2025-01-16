Национального перевозчика Новой Зеландии Air New Zealand признали самой безопасной авиакомпанией мира в 2024 году.
Согласно свежему рейтингу AirlineRatings.com, новозеландская авиакомпания незначительно обошла ближайшего преследователя – австралийского национального перевозчика Qantas – лишь благодаря более молодому флоту.
Третье место разделили сразу три авиакомпании – Cathay Pacific (Гонконг), Qatar Airways (Катар) и Emirates (ОАЭ).
"Трехсторонняя ничья за третье место произошла потому, что мы просто не могли разделить эти авиакомпании. От возраста флота до навыков пилотов, мер безопасности, размера флота и количества инцидентов их баллы были идентичными", – пояснила генеральный директор AirlineRatings.com Шарон Петерсен.
10 самых безопасных авиакомпаний мира в 2024 году
- Air New Zealand (Новая Зеландия)
- Qantas (Австралия)
- Cathay Pacific (Гонконг); Qatar Airways (Катар); Emirates (ОАЭ)
- Virgin Australia (Австралия)
- Etihad Airways (ОАЭ)
- ANA (Япония)
- EVA Air (Тайвань)
- Korean Air (Южная Корея)
- Alaska Airlines (США)
- Turkish Airlines (Турция)
При этом самой безопасной бюджетной авиакомпание мира признали гонконгскую Hong Kong Express. За ней идут австралийская Jetstar Group и ирландская Ryanair. Еще один популярный европейский лоукостер Wizz занял седьмое место в списке.
10 самых безопасных лоукостеров мира в 2024 году
- Hong Kong Express (Гонконг)
- Jetstar Group (Австралия)
- Ryanair (Ирландия)
- easyJet (Великобритания)
- Frontier Airlines (США)
- AirAsia (Малайзия)
- Wizz Air (Венгрия)
- VietJet Air (Вьетнам)
- Southwest Airlines (США)
- Volaris (Мексика)
Отметим, конец 2024 года омрачился сразу несколькими трагическими инцидентами с пассажирскими самолетами. Так, 29 декабря в аэропорту Муан в Южной Корее разбился самолет авиакомпании Jeju Air – тогда погибли 179 человек.
За несколько дней до этого, 25 декабря, в Казахстане разбился пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку (Азербайджан) в Грозный (Чеченская Республика, РФ) – вероятно, он был сбит российской системой ПВО.
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