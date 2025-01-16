Ryanair и Wizz Air попали в десятку самых безопасных лоукостеров мира.

Национального перевозчика Новой Зеландии Air New Zealand признали самой безопасной авиакомпанией мира в 2024 году.

Согласно свежему рейтингу AirlineRatings.com, новозеландская авиакомпания незначительно обошла ближайшего преследователя – австралийского национального перевозчика Qantas – лишь благодаря более молодому флоту.

Третье место разделили сразу три авиакомпании – Cathay Pacific (Гонконг), Qatar Airways (Катар) и Emirates (ОАЭ).

Видео дня

"Трехсторонняя ничья за третье место произошла потому, что мы просто не могли разделить эти авиакомпании. От возраста флота до навыков пилотов, мер безопасности, размера флота и количества инцидентов их баллы были идентичными", – пояснила генеральный директор AirlineRatings.com Шарон Петерсен.

10 самых безопасных авиакомпаний мира в 2024 году

Air New Zealand (Новая Зеландия) Qantas (Австралия) Cathay Pacific (Гонконг); Qatar Airways (Катар); Emirates (ОАЭ) Virgin Australia (Австралия) Etihad Airways (ОАЭ) ANA (Япония) EVA Air (Тайвань) Korean Air (Южная Корея) Alaska Airlines (США) Turkish Airlines (Турция)

При этом самой безопасной бюджетной авиакомпание мира признали гонконгскую Hong Kong Express. За ней идут австралийская Jetstar Group и ирландская Ryanair. Еще один популярный европейский лоукостер Wizz занял седьмое место в списке.

10 самых безопасных лоукостеров мира в 2024 году

Hong Kong Express (Гонконг) Jetstar Group (Австралия) Ryanair (Ирландия) easyJet (Великобритания) Frontier Airlines (США) AirAsia (Малайзия) Wizz Air (Венгрия) VietJet Air (Вьетнам) Southwest Airlines (США) Volaris (Мексика)

Отметим, конец 2024 года омрачился сразу несколькими трагическими инцидентами с пассажирскими самолетами. Так, 29 декабря в аэропорту Муан в Южной Корее разбился самолет авиакомпании Jeju Air – тогда погибли 179 человек.

За несколько дней до этого, 25 декабря, в Казахстане разбился пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку (Азербайджан) в Грозный (Чеченская Республика, РФ) – вероятно, он был сбит российской системой ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.