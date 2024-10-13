Мало того, что Алгарве богат достопримечательностями и залит солнцем, он еще и удивительно доступен по европейским меркам.

Такие популярные направления как Лондон, Париж и Амстердам могут быть не лучшим вариантом для осеннего путешествия, если вы хотите насладиться теплым солнышком. Но есть немало мест, где будет тепло еще несколько недель, в частности – Алгарве в Португалии.

О преимуществах этого направления пишет портал Travel Off Path. Одно из главных – бюджетность такого отдыха, ведь Португалия является довольно дешевой страной для посещения.

300 солнечных дней в году

Видео дня

Расположенный на южном побережье материковой Португалии, Алгарве является перспективным пляжным направлением с песками, простирающимися вдоль ярко-голубых вод Атлантики. К тому же, жители этого города наслаждаются невероятным количеством солнечных дней в году – 300.

Большую часть года, включая холодный и влажный октябрь, который обычно бывает в других европейских направлениях, небо в Алгарве идеально чистое. В среднем 8 часов в день здесь светит солнце, а температура колеблется от мягких 15 до приятных 22°С.

Другими словами, не спешите собирать летний чемодан, поскольку осенью в этой части Европы может быть довольно прохладно, но обязательно возьмите с собой легкую куртку и свитер для ужина на свежем воздухе, поскольку ветер, дующий с океана, может быть несколько прохладным. Однако в большинстве случаев вы будете удивлены тем, насколько на самом деле тепло в Алгарве может быть в межсезонье!

Куда поехать на юге Португалии

Южное побережье Португалии характеризуется длинными, широкими песчаными пляжами, простирающимися на многие километры, яркими морскими заповедниками, которые остались практически нетронутыми, несмотря на быстрое развитие региона, и природными достопримечательностями, которые вполне могли бы стать заставкой для вашего компьютера.

Так, вы можете посетить культовую пещеру Бенагил, что в получасе езды от Портимана. До нее можно добраться только на лодке с соседнего пляжа.

Неподалеку от Фару в восточном Алгарве расположен природный парк Риа-Формоза – еще одно природное чудо, состоящее из широкого спектра разнообразных ландшафтов, включая болотистые местности и необитаемые островки, а захватывающе красивая тропа Понта-да-Пьедаде – рай для любителей пляжного отдыха.

Начиная с города Лагуш, маршрут пролегает через одни из самых чистых пляжей во всей Португалии, включая выдающийся Прайя-дус-Эстудантиш, где находится исторический "римский" мост, и любимый местными жителями Прайя-ду-Камилу. А в конце деревянной лестницы можно найти золотой песок и бирюзовую воду.

Однако, прежде чем вы поспешите к этой привлекательной воде, помните, что это все еще Северная Атлантика, и вода в Португалии, как правило, более прохладная, чем в Средиземном море, независимо от времени года. Другими словами, не прыгайте сразу в воду, если не хотите получить холодовой шок.

Древние достопримечательности и старые города

Если вас не очень интересуют пляжи, а ваше сердце учащенно бьется от европейской привлекательности Старого Света, подождите, пока вы не откроете для себя скрытые культурные жемчужины Алгарве.

Ни одно путешествие в Алгарве не должно обходиться без посещения Тавиры, стоящей вдоль живописного канала, прогулки по мощеным улочкам Фару, где доминирует величественный средневековый собор, или даже очаровательного Карвоэйру – побеленной прибрежной деревни в стиле Санторини, прислонившейся к живописному пляжу.

Если вы хотите выбиться из толпы – и при этом полюбоваться замками, похожими на сказочные, – обязательно добавьте в свой список причудливое Луле с его крепостью с тремя башнями и мавританской цитаделью Силвеш.

А если вы действительно ищете спрятанную жемчужину, то стоит отправиться в маленький симпатичный городок Эштой с его величественными дворцами в стиле барокко и разрушенной римской виллой.

Не только красиво, но и бюджетно

Мало того, что Алгарве богат на достопримечательности и залит солнцем, он еще и удивительно доступен по европейским меркам. Поскольку в этом регионе нет одного города, который бы принимал большинство туристов, как, например, Лиссабон на центральном побережье Португалии, цены на жилье еще не взлетели до небес.

К примеру, в столице региона Фару вы можете найти двухместные номера от $77 за ночь в отеле Adelaide, а в развивающейся курортной зоне Портиман, в нескольких минутах ходьбы от широких песчаных пляжей, вы можете найти их еще дешевле – от $53 до $57 (обратите внимание на отели Avenida Praia и Hotel Made Inn).

В модной Албуфейре, известной своими шумными барами, где доминируют британцы, одноместный номер в отеле Baltum стоит $70. В то же время в Лагосе, на западе Алгарве, двухместный номер или номер Твин в отеле Riomar на берегу моря, включая завтрак, обойдется вам в $59.

Еда также относительно недорогая. Рассчитывайте заплатить от $11 до $15 за еду в недорогих ресторанах, которые посещают местные жители, включая напитки, и еще дешевле – $5 (или меньше), если вы едите португальские деликатесы в уличных магазинчиках.

Самые переполненные туристами места в Европе

Ранее мы рассказывали о нескольких местах в Европе, где яблоку негде упасть от потока туристов. Свежий топ самых переполненных посетителями мест возглавляет Версальский дворец – это и неудивительно, ведь Франция остается одним из самых популярных направлений для путешествий.

На втором месте оказалось геотермальное озеро Голубая лагуна в Исландии.

Замкнула тройку самых переполненных локаций Европы Купальня Сеченьи – самый большой банный комплекс не только в Будапеште, но и во всей Европе.

Вас также могут заинтересовать новости: