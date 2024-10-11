Из-за огромных толп некоторые туристические локации Европы теряют все свое очарование.

Франция и ее столица Париж стабильно входят в рейтинги самых популярных и желанных среди туристов направлений для отдыха. А потому неудивительно, что одна из самых известных достопримечательностей страны – Версальский дворец – возглавляет свежий топ самых переполненных туристами локаций Европы.

Согласно свежему рейтингу от компании Holidu, проанализировавшей тысячи отзывов на популярной платформе Tripadvisor и других ей подобных, в расположенный недалеко от Парижа роскошный дворец ежегодно стекается около 15 миллионов посетителей, желающих осмотреть бывшую королевскую резиденцию короля Людовика XIV и Марии Антуанетты. В результате, в его знаменитом Зеркальном зале и необъятных садах наблюдаются настоящие пробки – неудивительно, что эта туристическая достопримечательность получила более 700 отзывов (или 5,81% из всех упоминаний достопримечательности), в которых упоминается ее переполненность.

Второе место в рейтинге заняло геотермальное озеро Голубая лагула в Исландии – первая локация, на которую устремляются туристы, прилетающие в страну.

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Замкнула тройку самых переполненных локаций Европы Купальня Сеченьи – самый большой банный комплекс не только в Будапеште, но и всей Европе.

10 самых переполненных достопримечательностей Европы

Версальский дворец, Франция (упоминание толп в 5,81% отзывов). Голубая лагуна, Исландия (5,63%). Купальня Сеченьи, Будапешт, Венгрия (5,13%). Замок Бран, Румыния (4,53%). Плитвицкие озера, Хорватия (4,31%). Карлов мост, Прага, Чехия (3,5%). Фонтан Треви, Рим, Италия (3,34%). Мон-Сен-Мишель, Франция (3,26%). Time Out Market, Лиссабон, Португалия (2,76%). Площадь Святого Марка, Венеция, Италия (2,76%).

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты определили десять самых переполненных туристами городов Европы – возглавила рейтинг итальянская столица Рим.

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