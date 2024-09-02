Среди них – португальская Мадейра и греческий Родос.

Хотя пик пляжного отдыха выпадает на летние месяцы, немало туристов предпочитают отправляться в отпуск осенью – нередко это дешевле, погода уже не такая жаркая, а толпы намного меньше.

Издание Travel Off Path составило список из пяти островов Европы, где обычно осенью самая теплая погода.

1. Мадейра, Португалия. Этот остров, справедливо названный "землей вечной весны", является португальской территорией у побережья Западной Африки, которая наслаждается круглогодичной теплой погодой благодаря своей близости к этому континенту и пышной тропической природе.

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Его столица Фуншал является ярким примером португальского колониального градостроительства на пике Эпохи Великих географических открытий с хорошо сохранившимся Старым городом XV века и величественными дворцами в стиле барокко. А еще это родной город Криштиану Роналду.

Подробнее об отдыхе на Мадейре вы можете прочитать в нашем большом материале.

2. Родос, Греция. Один из самых отдаленных греческих островов находится слишком далеко от материковой части Европы, чтобы испытывать настолько четко выраженные сезонные изменения: иногда вечером может быть немного прохладно, но в целом осенняя температура колеблется там от 21 до 26 градусов Цельсия.

Родос также является популярным местом для экскурсий, будь то исследование его одноименнй средневековой столицы, внесенной в список ЮНЕСКО или прогулка по мистической, усеянной водопадами Долине бабочек.

3. Кипр. Дальше на восток от Родоса, где границы между тем, что теоретически составляет Европу и Ближний Восток, начинают размываться, находится Кипр – островное государство с интересным культурным наследием, разделеным между греческой и турецкой общинами, и богатой историей, охватывающей несколько тысячелетий.

Кипр – это устоявшееся место для отдыха на побережье в межсезонье для европейцев с материка, спасающихся от холодной осени, поскольку здесь расположено множество туристических центров, которые остаются оживленными в течение всего года.

Подробнее об осеннем отдыхе на Кипре читайте в нашем большом материале.

4. Мальта. На этом острове, расположенном в центральной части Средиземноморья, обычно намного теплее, чем на Французской Ривьере или побережье Амальфи в Италии, но заметно меньше людей.

Занимая площадь всего в 316 квадратных километров, это идеальное место, чтобы расслабиться и одновременно впитать очарование старины Европы: средневековые города цвета охры, перспективные курортные зоны и нетронутое побережье, омываемое медовыми песками, и многое другое.

5. Хвар, Хорватия. Этот остров у побережья хорватской Далмации отвечает всем требованиям, которые делают Дубровник, Сплит и им подобные великолепными. Например, хорошо сохранившийся средневековый центр, каменные здания и идиллические галечные пляжи.

Однако вместимость номеров на Хваре ограничена, что способствует большему ощущению исключительности, и как только дневные круизные толпы уходят, вы получаете все эти извилистые мощеные улочки в свое полное распоряжение.

Как сообщал УНИАН, ранее метеорологи предупредили, что в 2024 году Европа готовится к необычно теплому сентябрю после летних волн тепла и засухи на юго-востоке континента. Особенно тепло будет на юге Германии, на Балканах, в Украине и в странах Балтии.

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