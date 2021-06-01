Авиакомпания будет обеспечивать регулярное авиасообщение между Украиной и Саудовской Аравией.

Авиакомпания из Саудовской Аравии Flynas выходит на украинский рынок, в частности она будет обеспечивать регулярное авиасообщение между Украиной и Саудовской Аравией.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

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«На украинский рынок выходит новая авиакомпания из Саудовской Аравии. Регулярное авиасообщение обеспечивать будет авиакомпания Саудовской Аравии Flynas», - сказано в сообщении.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, увеличение количества регулярных направлений прямого авиасообщения является одним из приоритетов министерства.

«Мы хотим, чтобы Украина стала крупным международным авиахабом, и такие шаги приближают нас к этой цели», - цитирует пресс-служба слова Кубракова.

Отмечается, что ранее Украина не имела регулярного прямого авиасообщения с Саудовской Аравией. Для осуществления перелета нужен был трансфер через Стамбул, Доху или Дубай.

Министерство инфраструктуры не сообщило о сроках начала полетов авиакомпании Flynas в Украину.

Flynas

Flynas - ведущий лоукостер Саудовской Аравии с парком в 30 самолетов. Авиакомпания выполняет более 1200 рейсов еженедельно по 35 внутренним и международным направлениям.

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Автор: Павел Степанец