В частности сначала женщине сказали в авиакомпании приобрести новый билет, чтобы она могла сесть на самолет.

Мужчина рассказал, что его жена часто пользуется псевдонимом Кэти, поэтому решила забронировать себе билет на авиарейс под этим именем. Однако из-за того, что полное имя женщины именно Кэтрин, супруги столкнулись с некоторыми проблемами во время путешествия, пишет DailyMail.com.

По словам мужчины, который не назвал своего имени, его жене пришлось заплатить 2 389 долларов, чтобы изменить имя в билете. Он отметил, что сначала авиакомпания хотела вообще взыскать с них 18 тысяч долларов за такое действие.

"Мы впервые летели международным рейсом. У моей жены имя, которое имеет распространенную уменьшительную форму - для примера возьмем "Кэти" вместо "Кэтрин". "Кэти" - это имя, которое она использует на всех своих документах, включая водительское удостоверение, а также это имя, под которым она летала и которое указано на ее счету в программе Delta Skymiles.Когда мы планировали летать, ей нужно было получить паспорт, а в ее свидетельстве о рождении указано имя "Кэтрин". Поэтому паспорт был оформлен на это имя", - отметил пассажир.

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Однако когда женщина бронировала билет, информация на ее счету в Delta была автоматически заполнена, поэтому в посадочном талоне было имя Кэти.

"Когда мы бронировали билеты на самолет, информация с ее аккаунта Skymiles была автоматически заполнена, и билеты были выписаны на имя "Кэти". Когда мы подошли к той части международной предварительной регистрации (не знаю, как она на самом деле называется), где нужно вводить паспортные данные, ее паспортные данные были обозначены, поскольку имена были разными", - продолжил мужчина.

Когда они обратились в авиакомпанию, то женщине ответили, что ей необходимо купить новый билет.

"Когда мы позвонили, нам сказали, что им придется аннулировать наши билеты и перебронировать их на правильное имя по текущей цене (что, кстати, стоило бы на 18 000 долларов больше, чем мы заплатили - мы летели авиакомпанией Delta One - это была поездка на пенсию, на которую мы собирали годами).После того, как мы обратились к руководителю (потому что наше путешествие не состоялось бы, если бы им нужно было 18 тысяч долларов), они сказали, что могут изменить название, но за это все равно придется заплатить - 2 389,32 долларов США. Мы не видели, что у нас есть выбор, поэтому мы заплатили сбор, и билеты, с тем же номером подтверждения, теперь показывали правильное имя", - отметил пользователь Reddit.

Несмотря на то, что проблема была решена, супруги заявили, что были шокированы, когда узнали, что с них, вероятно, взыскали лишнюю сумму.

"Когда мы были в аэропорту, у нас была возможность поговорить с представителем на стойке регистрации Delta One, и когда мы поделились этой историей, она нахмурилась и сказала, что это звучит неправильно, и предложила нам разобраться с этим, когда мы вернемся. Вы все являетесь экспертами Delta - есть ли смысл менять название? Действительно ли они сделали нам одолжение, не взяв с нас 18 000 долларов за новые билеты? Стоит ли списать это на нашу наивность/дурость, что мы не проверили, совпадает ли имя в паспорте и на карте Skymiles? Можно ли как-то обжаловать это списание через наш фирменный Platinum AMex, на который мы сняли деньги, или обратившись непосредственно к Delta?", - спросил мужчина.

В то же время люди в соцсети оставили много комментариев, в частности некоторые говорили, что им делали исправление билетов бесплатно.

"Мне пришлось сделать это прошлым летом, и это было абсолютно бесплатно. Не знаю, почему это должно стоить так дорого. Агент позаботился об этом за пять минут на Платиновой линии", - заверил один из пользователей.

"У моего бывшего мужа была похожая ситуация - ему пришлось отменить и перебронировать новый билет. К счастью, это произошло примерно за шесть недель до международной поездки и стоило около 600 долларов (рейсы в Мексику с юга США)", - написала одна женщина.

В свою очередь представитель Delta ответил DailyMail.com:

"Мы приглашаем клиентов связаться с нами напрямую и рассказать о том, что, по их словам, произошло, чтобы мы могли разобраться с этим вопросом. Delta не взимает комиссию за изменение".

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