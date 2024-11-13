Мужчина рассказал, что его жена часто пользуется псевдонимом Кэти, поэтому решила забронировать себе билет на авиарейс под этим именем. Однако из-за того, что полное имя женщины именно Кэтрин, супруги столкнулись с некоторыми проблемами во время путешествия, пишет DailyMail.com.
По словам мужчины, который не назвал своего имени, его жене пришлось заплатить 2 389 долларов, чтобы изменить имя в билете. Он отметил, что сначала авиакомпания хотела вообще взыскать с них 18 тысяч долларов за такое действие.
"Мы впервые летели международным рейсом. У моей жены имя, которое имеет распространенную уменьшительную форму - для примера возьмем "Кэти" вместо "Кэтрин". "Кэти" - это имя, которое она использует на всех своих документах, включая водительское удостоверение, а также это имя, под которым она летала и которое указано на ее счету в программе Delta Skymiles.Когда мы планировали летать, ей нужно было получить паспорт, а в ее свидетельстве о рождении указано имя "Кэтрин". Поэтому паспорт был оформлен на это имя", - отметил пассажир.
Однако когда женщина бронировала билет, информация на ее счету в Delta была автоматически заполнена, поэтому в посадочном талоне было имя Кэти.
"Когда мы бронировали билеты на самолет, информация с ее аккаунта Skymiles была автоматически заполнена, и билеты были выписаны на имя "Кэти". Когда мы подошли к той части международной предварительной регистрации (не знаю, как она на самом деле называется), где нужно вводить паспортные данные, ее паспортные данные были обозначены, поскольку имена были разными", - продолжил мужчина.
Когда они обратились в авиакомпанию, то женщине ответили, что ей необходимо купить новый билет.
"Когда мы позвонили, нам сказали, что им придется аннулировать наши билеты и перебронировать их на правильное имя по текущей цене (что, кстати, стоило бы на 18 000 долларов больше, чем мы заплатили - мы летели авиакомпанией Delta One - это была поездка на пенсию, на которую мы собирали годами).После того, как мы обратились к руководителю (потому что наше путешествие не состоялось бы, если бы им нужно было 18 тысяч долларов), они сказали, что могут изменить название, но за это все равно придется заплатить - 2 389,32 долларов США. Мы не видели, что у нас есть выбор, поэтому мы заплатили сбор, и билеты, с тем же номером подтверждения, теперь показывали правильное имя", - отметил пользователь Reddit.
Несмотря на то, что проблема была решена, супруги заявили, что были шокированы, когда узнали, что с них, вероятно, взыскали лишнюю сумму.
"Когда мы были в аэропорту, у нас была возможность поговорить с представителем на стойке регистрации Delta One, и когда мы поделились этой историей, она нахмурилась и сказала, что это звучит неправильно, и предложила нам разобраться с этим, когда мы вернемся. Вы все являетесь экспертами Delta - есть ли смысл менять название? Действительно ли они сделали нам одолжение, не взяв с нас 18 000 долларов за новые билеты? Стоит ли списать это на нашу наивность/дурость, что мы не проверили, совпадает ли имя в паспорте и на карте Skymiles? Можно ли как-то обжаловать это списание через наш фирменный Platinum AMex, на который мы сняли деньги, или обратившись непосредственно к Delta?", - спросил мужчина.
В то же время люди в соцсети оставили много комментариев, в частности некоторые говорили, что им делали исправление билетов бесплатно.
"Мне пришлось сделать это прошлым летом, и это было абсолютно бесплатно. Не знаю, почему это должно стоить так дорого. Агент позаботился об этом за пять минут на Платиновой линии", - заверил один из пользователей.
"У моего бывшего мужа была похожая ситуация - ему пришлось отменить и перебронировать новый билет. К счастью, это произошло примерно за шесть недель до международной поездки и стоило около 600 долларов (рейсы в Мексику с юга США)", - написала одна женщина.
В свою очередь представитель Delta ответил DailyMail.com:
"Мы приглашаем клиентов связаться с нами напрямую и рассказать о том, что, по их словам, произошло, чтобы мы могли разобраться с этим вопросом. Delta не взимает комиссию за изменение".
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