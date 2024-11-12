Отмечается, что с проблемой уже столкнулись авиакомпании British Airways и Virgin Atlantic.

Нехватка запчастей, из-за которой британский производитель реактивных двигателей Rolls-Royce вынуждает авиакомпании сажать свои самолеты, может затянуться на годы. Как результат, возрастет число отмен рейсов.

Издание The Independent пишет, что авиакомпании борются с нехваткой деталей для двигателя Trent 1000, которым оснащаются дальнемагистральные самолеты Boeing 787 Dreamliner, а среди перевозчиков больше всего пострадали British Airways (BA) и Virgin Atlantic.

Эксперты отрасли предупреждают, что эти сбои в цепочке поставок отражают более глубокие проблемы в аэрокосмическом производстве, которые вряд ли удастся решить быстро.

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Ник Каннингем, аналитик по аэрокосмической и оборонной промышленности из компании Agency Partners, сообщил, что нехватка рабочей силы и глобальные проблемы в цепочке поставок могут повлиять на полеты на многие годы. BA и Virgin Atlantic уже начали отменять дополнительные дальнемагистральные рейсы из-за проблем с двигателями Trent 1000.

Так, Virgin Atlantic объявила, что приостановит начало полетов в Аккру, Гана, следующим летом, а возвращение рейсов в Тель-Авив было отложено до конца марта 2025 года. В прошлом месяце BA также отложила запуск нового маршрута Хитроу - Куала-Лумпур и приостановила выполнение одного рейса в день между Лондоном Гэтвик и Нью-Йорком, а также между Лондоном Хитроу и Дохой.

Rolls-Royce заявила, что активно сотрудничает с пострадавшими авиакомпаниями, чтобы "минимизировать последствия" дефицита запчастей. Производитель двигателей столкнулся с проблемами в поставке двигателей Trent 1000, которые, по его словам, могут повысить топливную эффективность самолетов 787 Dreamliner компании British Airways примерно на 20%.

Ранее Rolls-Royce объявила, что в течение следующих пяти лет инвестирует 1 миллиард фунтов стерлингов в модернизацию всей линейки двигателей Trent, чтобы повысить топливную эффективность и долговечность.

Отмены рейсов в мире - последние новости

Зачастую авиакомпании в Европе отменяют рейсы из-за забастовок персонала. Так, туристов предупреждали о возможных "множественных отменах рейсов" из-за забастовок в аэропортах Португалии.

Кроме того, в Германии бастовали сотрудники компании Discover Airlines, которая входит в группу Lufthansa, что также привело к проблемам с рейсами.

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