Жители "голубых зон" в мире известны тем, что могут прожить долгую и здоровую жизнь.

Сардиния является домом для одной из редких в мире "голубых зон", где большинство людей может жить до 100 лет и более. Зона состоит из группы сел на острове в Италии, где живут люди с генетической "прихотью", которая связана с необычным долголетием, пишет Express.

Отмечается, что в районах голубой зоны Ольястра, Барбаджа-ди-Оллолай и Барбаджа-ди-Сеуло некоторые местные жители могут доживать до такого почтенного возраста не только благодаря "неразбавленным" генам, но и с помощью привычек в образе жизни.

Преимущественно на обеденных столах сардинцев стоят фрукты и овощи, а также цельнозерновой хлеб и бобы, а не мясо, которое, как отмечают, зарезервировано для воскресений или особых событий.

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Также у жителей Сардинии семья в приоритете, а семейные ценности гарантируют, что каждый член семьи получает необходимую заботу.

"Говорят, что сардинцы также получают пользу от того, что являются частью сплоченных общин, где пожилые люди могут жить целенаправленной жизнью", - добавляют в издании.

Кроме того, такая долговременная жизнь может быть связана с проявлением любви, заботы и мудрости, которую бабушки и дедушки дарят своим внукам.

"Употребление одного-двух бокалов красного вина в день также считается преимуществом, так же как и козье молоко, которое может помочь защитить от воспалительных заболеваний", - подчеркивают в bluezones.com.

Также уменьшает стресс и риск сердечно-сосудистых заболеваний веселое времяпрепровождение с друзьями и семьей.

В Express добавили, что кроме Сардинии, в мире есть ещё четыре голубые зоны, а именно острова Окинава в Японии, полуостров Никоя в Коста-Рике, Икария в Греции и Лома-Линда в Калифорнии.

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Ранее стало известно об островах в Португалии, которые привлекают своей красотой, а также их называют "европейскими Гавайями". Речь идет об Азорских островах, который является архипелагом в Португалии, состоящим из 9 крупных островов.

Также был назван поселок в Испании, который напоминает "маленькую Венецию". Такая местность была построена в 70-х годах, а известна она тем, что имеет много разноцветных домов.

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