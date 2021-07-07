Марина Дайнеко

Если смотреть глазами путешественника на то, как коронавирус меняет сферу туризма, становится очевидным, что пандемия сказалась не только на маршрутах, но и на том, как мы стали путешествовать и представлять путешествия. Появились новые страхи и опасения, заставляющие сомневаться или даже откладывать отдых на неопределенное время.

Рассмотрим наиболее распространенные и как с ними справляться.

Страх изменений правил для въезда и внезапного закрытия границ. Сейчас, чтобы поездки оставались частью нашей жизни, страны вынуждены вводить требования и ограничения, которые помогают контролировать эпидемическую ситуацию. Нам ничего не остается, кроме как принять это как должное.

Однако из-за того, что правила постоянно меняются, стало сложнее выбирать, куда ехать, а тем более — планировать поездку заранее. Людям не хватает ощущения защищенности на случай очередного ужесточения ограничений или изменения политики выбранной для отдыха страны по въезду туристов.

Что с этим делать: выбирать те направления, где в течение уже длительного времени (хотя бы нескольких месяцев) эпидемическая ситуация остается стабильной и правила въезда не меняются или даже смягчаются.

Также можно дополнительно обезопасить себя от финансовых рисков, купив полис страхования от невыезда. А если речь идет об организованном отдыхе, выбирать туроператора с гибкими условиями по возврату средств или изменения дат путешествия на случай внезапного закрытия границ.

Кстати, еще одним плюсом пакетного отдыха в подобных ситуациях, является то, что туроператор гарантирует возвращение туриста домой — это его обязанность, согласно закону. А вот самостоятельным туристам, которые где-то внезапно "застрянут", вероятнее всего придется справляться собственными силами.

Страх заболеть перед поездкой. В нашей новой реальности путешествие может быть отменено буквально накануне ее начала, если у туриста обнаружат Covid-19. Бесспорно, это вызывает дополнительные волнения и колебания, стоит ли вообще рисковать. С другой стороны, надо помнить, что такие правила нам диктуют обстоятельства ради общественной безопасности и сохранения возможности путешествовать вообще.

Что с этим делать: из самого простого - в течение нескольких недель до запланированной поездки воздерживаться от социальных контактов, посещения мероприятий и локаций массового отдыха, насколько это возможно.

В дополнение к обязательному полису медицинского страхования можно купить страхование от коронавируса, согласно которому страховая компания обязуется компенсировать средства за поездку, которая не состоялась из-за того, что турист заболел коронавирусом. Те, кто выбирает пакетные туры, в случае наступления страхового случая могут потенциально рассчитывать на дополнительную, в пределах полномочий, поддержку со стороны туроператора в решении всех вопросов.

Страх заболеть во время отдыха. Одно дело, когда ты дома, и совсем другое — заболеть за границей. Ситуация влечет за собой немало вопросов: Что делать, если из-за вынужденной изоляции не удастся вылететь вовремя домой; кто будет оплачивать лечение, проживание и новые билеты; что должны делать другие члены семьи/друзья, с которыми вы приехали на отдых, и тому подобное. Все это действительно вызывает немало колебаний относительно путешествий.

Что с этим делать: купить расширенное страхование, которое покроет все возможные дополнительные расходы. Так, если вы имеете страхование от дополнительных финансовых рисков, расходы на проживание и билеты на новые даты покрывает страховая компания. Компенсацию за лечение Covid-19 должен покрыть полис медицинского страхования. Только перед покупкой важно проверять, какие риски и объем расходов на лечение входят в пакет.

Вместе с тем помните, если коронавирус у вас диагностировали после возвращения с отдыха в Украину, страхование уже не будет действовать, и за лечение придется платить самостоятельно.

Страх пользоваться ранним бронированием. Глобальный локдаун в 2020 году и регулярные изменения требований по въезду туристов и пребыванию в разных странах спровоцировали опасения относительно раннего бронирования. Несмотря на выгодность предложения (сэкономить можно до 50%, если сравнивать с ценой в сезон), люди сейчас боятся планировать наперед и чаще выбирают покупку туров самое большее за неделю-две до намеченной даты.

Отчасти такое поведение также диктуется желанием максимально сэкономить, ведь так называемые «горящие» туры иногда могут стоить даже дешевле, чем раннее бронирование. Однако, с другой стороны, надо понимать, что довольствоваться в таком случае придется лишь тем, что предлагают - возможностей для выбора не будет. А еще, когда отели заполняются в последний момент, возрастает риск попасть в ситуацию овербукинга.

Что с этим делать: определить свои приоритеты и действовать соответственно. Главный плюс раннего бронирования заключается в возможности по адекватной цене забронировать конкретный отель, который вы сами себе выбрали. Популярные места отдыха часто заполняют весь свой номерной фонд еще до начала сезона, поэтому бронировать заранее смысл есть и сейчас. Еще одно преимущество раннего бронирования — возможность внесения оплаты частями, в некоторых случаях — с первым взносом 0%. Обезопасить себя от финансовых рисков на случай болезни или закрытия границ поможет страхование от невыезда.

Если же единственный приоритет — цена, и нет конкретных пожеланий ни о направлении, ни относительно дат поездки и условий отдыха, вполне подойдут и «горящие» туры. Только такой выбор не следует связывать с большими ожиданиями от отдыха, потому что это обычно остаточные варианты, которые никто не захотел брать. Хотя и здесь бывают исключения.

Будем ли мы когда-нибудь путешествовать так же, как и раньше? Никто не знает наверняка. Однако путешествовать и в новых реалиях не страшно, если спокойно разобраться с непонятными нюансами и позаботиться о своем комфорте и безопасности заранее.

Марина Дайнеко, директор по продажам Join UP!

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