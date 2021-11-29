В частности, министерство советует воздержаться от посещения семи стран Африки.

Министерство иностранных дел советует украинцам воздержаться от посещения семи стран Африки из-за нового штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщается в рекомендациях МИД Украины.

"В связи с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон" Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины пока воздержаться от поездок в Южную Африку, Ботсвану, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве", - говорится в рекомендациях.

В то же время украинцы, которые сейчас находятся на территории указанных стран, должны четко придерживаться противоэпидемических требований, безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов заболевания, быть готовыми к дополнительным карантинным ограничениям по прибытии в Украину.

Также рекомендуется следить за сообщениями авиаперевозчиков в связи с возможными изменениями рейсов и введениями дополнительных противоэпидемических мер.

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Украинские граждане также могут обратиться на "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 1657. Электронная почта: [email protected]

Как сообщал УНИАН, новый вариант коронавируса B.1.1.529 впервые обнаружили 9 ноября 2021 года в Ботсване и впоследствии в ЮАР.

Всемирная организация здравоохранения назвала его греческой буквой "Омикрон".

В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. "Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими, что вызывает беспокойство", - отметили в ВОЗ.

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Автор: Виталий Саенко