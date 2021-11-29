Власти хотят отслеживать местоположения заболевших, чтобы прервать распространение вируса.

Кабинет министров Израиля разрешил общей службе безопасности Шин-Бет следить с помощью мобильных телефонов за людьми, зараженными новым штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон".

Такие меры должны использоваться для отслеживания геолокации заболевших, чтобы прервать дальнейшее распространение вируса, сообщает Офис премьер-министра страны.

Разрешение будет действовать до полуночи четверга, 2 декабря. В случае широкомасштабной вспышки правительство его отзовет.

Читайте такжеИзраильские ученые научились убивать коронавирус за две секундыКак сообщал УНИАН, Израиль вновь открылся для иностранного туризма в начале ноября - впервые с начала пандемии. Однако у властей вызывает беспокойство новый штамм SARS-CoV-2, получивший название "Омикрон".

Впервые его идентифицировали в Ботсване 9 ноября. Он отличается большим числом мутаций и, как считается, может быть более устойчив к вакцинам, а также быстрее распространяться.

В субботу, 27 ноября, Министерство здравоохранения подтвердило первый случай нового штамма в Израиле и сообщило о семи возможных инфицированных, включая трех человек, которые в последнее время не выезжали за границу.

Подтвержденный зараженный недавно вернулся из поездки в Малави. Трое из возможных зараженных были вакцинированы.

С воскресенья, 28 ноября, Израиль закрыл свои границы для неграждан на две недели.

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Автор: Катерина Комолова