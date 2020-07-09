Появилась интерактивная карта обустроенных зон для пикника в лесах Львовской области

Всего лесники Львовщины к туристическому сезону подготовили 19 рекреационных пунктов, которые расположены вдоль автомобильных дорог общегосударственного значения.

В сети Интернет появилась интерактивная карта пикник-локаций в лесах Львовской области, где отмечены места, пригодные для отдыха и пикника с фотографиями и географическими координатами их расположения.

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Об этом сообщается на сайте Львовской ОГА.

Онлайн-карту разработал департамент международного сотрудничества и туризма Львовской облгосадминистрации совместно с Львовским областным управлением лесного и охотничьего хозяйства. Она доступна по ссылке.

В частности, лесоводы Львовщины к туристическому сезону подготовили 19 рекреационных пунктов, которые расположены вдоль автомобильных дорог общегосударственного значения. Такие пикник-локации имеют подъездные пути или прямое сообщение с автомобильными дорогами и оборудованные территории для стоянки авто.

Рекреационные площадки оборудованы информационными стендами и аншлагами, беседками, навесами, столами, скамейками, ящиками для мусора. Также там есть специально отведенные места для разведения костров, что позволяет снизить риск возникновения лесных пожаров.

Кроме того, национальный природный парк «Сколевские Бескиды» предлагает посетить: 8 рекреационных зон («Павлов поток», «Водопад на реке «Каменка», «Джершень», «Колодка», «Манмальсталь» «Тополя», «Тустань», «Дубравка») и 2 туристических убежища в урочищах «Дубина» и «Тустань». На данный момент продолжаются работы по обустройству территорий рекреационных объектов Нацпарка, которые больше всего посещают, - рекреационной зоны «Водопад на реке Каменка» и туристического убежища "Дубина".

Всего в лесах государственных лесохозяйственных предприятий Львовского ОУЛМГ обустроено 122 рекреационных объекта.

В то же время лесники надеются на сознательность жителей и гостей области и просят всегда помнить о культуре отдыха на природе, оставляя после себя места отдыха чистыми и опрятными, а также соблюдать действующие карантинные правила.

Отметим, ранее УНИАН.Туризм рассказывал, куда можно отправиться в пеший поход возле курортов Львовской области.

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