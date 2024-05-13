Власти Балеарских островов ввели новые ограничения на Ибице и Майорке.

Испанские Балеарские острова, крупнейшими из которых являются популярные среди тусовщиков места отдыха Майорка, Менорка, Ибица и Форментера, продолжают ужесточать жесткие меры в отношении общественных питейных заведений и лодок для вечеринок в рамках поправок к указу 2020 года, направленного на борьбу с чрезмерным туризмом.

Как пишет CNN Travel, в частности, новые правила запрещают распитие спиртных напитков на улицах в ключевых туристических зонах островов Ибица и Майорка, за исключением террас и других лицензированных территорий. Штрафы за нарушения будут варьироваться от 500 до 1500 евро.

Согласно новым правилам, отдыхающие на самых оживленных курортах Балеарских островов не могут покупать алкоголь в магазинах с 21:30 до 8 утра. В частности, ночная продажа алкоголя будет запрещена в Льюкмайоре, Пальме, Кальвии (Магалуфе) на Майорке и Сан-Антонио на Ибице, уточняет The Independent.

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Водным судам для вечеринок, продающим алкоголь на борту, также будет запрещено находиться в пределах одной морской мили (примерно 1,85 километра, – ред.) от зон, включенных в указ. Также в указанных районах будет запрещена посадка и высадка пассажиров.

Отмечается, что хотя новые меры направлены на дальнейшее сдерживание деструктивного поведения, правительство смягчило формулировку своего первоначального указа 2020 года против "чрезмерного туризма" в пользу пересмотренного термина "ответственный туризм". В обновлении признается, что первоначальная формулировка противоречила основной отрасли промышленности островов, отмечая, что "туризм составляет более 45% ВВП сообщества".

Балеарские острова уже давно стали центрами ночной жизни для молодых путешественников и мировых знаменитостей. Первоначальный указ из 22 статей от 2020 года был принят после появления массовых сообщений СМИ о "нецивилизованном поведении в некоторых туристических районах" Майорки и Ибицы, которое в значительной степени объясняется употреблением алкоголя. Такое поведение, с одной стороны, отпугивало с островов состоятельных семейных туристов, а, с другой стороны, доставляло большие неудобства местным жителям.

Как сообщал УНИАН, ранее с нашествием туристов также начали бороться испанские Канарские острова. Из-за постоянных жалоб местных жителей, там, в частности, решили ввести ограничения на краткосрочную аренду жилья для отдыхающих.

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