МАУ отменила часть рейсов до конца августа

Авиакомпания сообщила о пересмотре программы полетов на август

Крупнейший украинский авиаперевозчик - компания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) сообщила о пересмотре программы полетов внутренних и международных рейсов на август.

Как сообщила пресс-служба авиаперевозчика, в частности, план полетов основывается на предположении о свободном перемещении пассажиров через границы Европейского Союза и Шенгенской зоны с туристической целью.

Отмечается, что до конца августа месяца полностью отменяются рейсы по направлениям Ларнака, Франкфурт, Баку, Прага, Вена, Кишинев, Берлин, Афины, Рим, Барселона.

Внутренние рейсы в августе будут осуществляться по направлениям Одесса, Херсон, Львов.

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«В Херсон можно будет добраться по средам, пятницам и воскресеньям, а вернуться в Киев - в понедельник, четверг и субботу. Добраться из Киева в Одессу можно будет ежедневно в течение недели. Киев - Львов будет выполняться в львовском направлении по пятницам 21.08 и 28.08 и в направлении Львов - Киев 24.08 (в пятницу) и 30.08 (воскресенье)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что международные рейсы МАУ планирует осуществлять по следующим направлениям: Киев - Амстердам, Киев - Лондон, Киев - Париж, Киев - Торонто, Киев - Ницца, Киев - Дубай, Киев - Стамбул, Одесса - Стамбул, Киев - Тель-Авив, Одесса - Тель-Авив, Киев - Милан, Киев - Неаполь, Киев - Мюнхен, Киев - Ереван, Киев - Мадрид, Киев - Каир.

Изменения частот произойдут на следующих маршрутах: Киев – Лондон - из-за нестабильного спроса на маршруте решено оставить вылеты в Лондон 9, 28, 30 и 31 августа; Киев - Ницца - оборотные рейсы каждую субботу; Киев - Торонто - планируются рейсы 1, 15 и 29 августа с возвращением в Киев, соответственно, 2, 16 и 30 августа; Киев – Милан - оборотные рейсы еженедельно; Киев - Неаполь - оборотные рейсы каждую субботу; Киев – Дубай - по пятницам и субботам до 28 августа, с дополнительной частотой 5 августа и рейсами по четвергам в период 13-27 августа; Киев - Стамбул - каждый вторник, четверг, субботу и воскресенье с дополнительной частотой 5 августа и дополнительно по пятницам в период 7-28 августа; Киев - Тель-Авив - четверг, каждую субботу и воскресенье с дополнительной частотой 31 августа в понедельник; Киев - Мадрид - по пятницам в период 7-28 августа и с дополнительной частотой 31 августа.

Все остальные маршруты остаются без изменений.

Как сообщал УНИАН, ранее авиакомпания МАУ анонсировала летнее расширение направлений в связи с ослаблением некоторыми странами режима пересечения границы для украинцев, которые путешествуют в туристических целях.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».

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