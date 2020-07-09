В МАУ рассказали, куда планируют летать в августе: рассчитывают на открытие ЕС

План полетов основывается на предположении относительно свободного перемещения пассажиров через границы Єропейського союза и Шенгенской зоны с туристической целью.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) обнародовала уточненную программу полетов на внутренних и международных рейсах на август 2020 года.

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Как отмечают в пресс-службе авиакомпании, план полетов основывается на предположении относительно свободного перемещения пассажиров через границы Єропейського союза и Шенгенской зоны с туристической целью. Кроме того, в авиакомпании рассчитывают на открытие границ для украинцев в странах восточного направления, что позволит постепенное восстановление транзитной модели работы авиакомпании.

Кроме того, в августе МАУ планирует запустить новое направление Киев – Неаполь.

Внутренние рейсы будут осуществляться по направлениям Одесса (ODS), Херсон (KHE), Львов (LWO). В Херсон можно будет добраться каждую среду, пятницу и воскресенье, а вернуться в Киев - в понедельник, четверг и субботу. Добраться из Киева в Одессу можно будет каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье. В конце августа (с 20.08) – дополнительно в четверг; вернуться из Одессы в Киев можно будет в понедельник, вторник, четверг и субботу, а в конце августа (с 20.08) – дополнительно в пятницу. Киев – Львов – Киев будет выполняться в августе, начиная с 21.08 по расписанию Киев – Львов в пятницу и Львов - Киев в воскресенье.

Международные рейсы авиакомпания МАУ планирует осуществлять по следующим направлениям:

Киев – Амстердам ( АМЅ) – Киев – оборотный рейс каждый вторник и субботу, с 20.08 – также по четвергам.

Киев – Лондон (LGW) – Киев – оборотный рейс каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

Киев – Париж (CDG) – Киев – оборотный рейс каждую среду и воскресенье, с 17.08 дополнительно – по понедельникам.

Киев – Торонто (YYZ) – Киев – еженедельно по субботам в Торонто, в воскресенье – обратно.

Киев – Ларнака (LCA) – Киев – еженедельно оборотный рейс по четвергам и субботам.

Киев – Ницца (NCE) – Киев – оборотный рейс по средам и субботам.

Киев – Дубай (DHB) – Киев – еженедельно оборотный рейс по средам и субботам.

Киев – Стамбул (IST) – Киев – оборотный рейс каждый вторник, четверг, пятницу и воскресенье.

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Одесса – Стамбул (IST) – Одесса – еженедельно по пятницам.

Киев – Вильнюс (VNO) – Киіїв – с 24.07 каждый понедельник и пятницу оборотный рейс.

Киев – Рим (FCO) – Киев – оборотный рейс каждую среду и субботу.

Киев – Милан (MXP) – Киев – оборотный рейс каждый четверг и воскресенье.

Киев – Неаполь (NAP) – Киев – оборотный рейс каждую среду и субботу.

Киев – Афины (ATH) – Киев – оборотный рейс еженедельно по средам и воскресеньям, с 17.08 – дополнительно по понедельникам и пятницам.

Киев – Франкфурт (FRA) – Киев – оборотный рейс еженедельно по понедельникам и четвергам.

Киев – Мюнхен (MUC) – Киев – оборотный рейс еженедельно по понедельникам и пятницам.

Киев – Берлин (TXL) – Киев – оборотный рейс еженедельно по вторникам и субботам.

Киев – Тбилиси (TBS) – Киев – каждую неделю рейс в направлении Тбилиси по понедельникам, пятницам и воскресеньям, с 19.08 дополнительно по средам, в обратном направлении по понедельникам, вторникам и субботам, а с 20.08 - по четвергам.

Киев – Баку (GUD) – Киев – каждую неделю рейс по средам и субботам в направлении Баку, по четвергам и воскресеньям в обратном направлении.

Киев – Ереван (EVN) – Киев – каждую неделю рейс по понедельникам и пятницам в направлении Еревана, по вторникам и субботам в зворотном направлении.

Киев – Тель-Авив (TLV) – Киев – оборотный рейс каждый день, кроме пятницы.

Одесса – Тель-Авив (TLV) – Одесса – оборотный рейс по средам и воскресеньям.

Киев – Прага (PRG) – Киев – оборотный рейс по четвергам и воскресеньям.

Киев – Вена (VIE) – Киев – оборотный рейс по пятницам и воскресеньям, с 17.08 – дополнительно по понедельникам и средам.

Киев – Кишинев (KIV) – Киев – еженедельно по понедельникам и пятницам в направлении Кишинева, по вторникам и субботам - в направлении Киева.

Киев – Мадрид (MAD) – Киев – еженедельно оборотный рейс по понедельникам и пятницам.

Киев – Барселона (BCN) – Киев – оборотный рейс по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям.

Кроме этого, в августе 2020 года МАУ будет предлагать ряд удобных стыковок в сотрудничестве с авиакомпаниями-партнерами, что позволит расширить географию путешествий по Европе, Ближнему Востоку, Канаде и США.

Как сообщал УНИАН.Туризм, в настоящее время украинцы могут путешествовать с туристической целью до 23 стран. При этом въезд в Евросоюз пока запрещен.

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