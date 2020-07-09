В МАУ рассказали, куда планируют летать в августе: рассчитывают на открытие ЕС
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) обнародовала уточненную программу полетов на внутренних и международных рейсах на август 2020 года.
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Как отмечают в пресс-службе авиакомпании, план полетов основывается на предположении относительно свободного перемещения пассажиров через границы Єропейського союза и Шенгенской зоны с туристической целью. Кроме того, в авиакомпании рассчитывают на открытие границ для украинцев в странах восточного направления, что позволит постепенное восстановление транзитной модели работы авиакомпании.
Кроме того, в августе МАУ планирует запустить новое направление Киев – Неаполь.
Внутренние рейсы будут осуществляться по направлениям Одесса (ODS), Херсон (KHE), Львов (LWO). В Херсон можно будет добраться каждую среду, пятницу и воскресенье, а вернуться в Киев - в понедельник, четверг и субботу. Добраться из Киева в Одессу можно будет каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье. В конце августа (с 20.08) – дополнительно в четверг; вернуться из Одессы в Киев можно будет в понедельник, вторник, четверг и субботу, а в конце августа (с 20.08) – дополнительно в пятницу. Киев – Львов – Киев будет выполняться в августе, начиная с 21.08 по расписанию Киев – Львов в пятницу и Львов - Киев в воскресенье.
Международные рейсы авиакомпания МАУ планирует осуществлять по следующим направлениям:
Киев – Амстердам ( АМЅ) – Киев – оборотный рейс каждый вторник и субботу, с 20.08 – также по четвергам.
Киев – Лондон (LGW) – Киев – оборотный рейс каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье.
Киев – Париж (CDG) – Киев – оборотный рейс каждую среду и воскресенье, с 17.08 дополнительно – по понедельникам.
Киев – Торонто (YYZ) – Киев – еженедельно по субботам в Торонто, в воскресенье – обратно.
Киев – Ларнака (LCA) – Киев – еженедельно оборотный рейс по четвергам и субботам.
Киев – Ницца (NCE) – Киев – оборотный рейс по средам и субботам.
Киев – Дубай (DHB) – Киев – еженедельно оборотный рейс по средам и субботам.
Киев – Стамбул (IST) – Киев – оборотный рейс каждый вторник, четверг, пятницу и воскресенье.
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Одесса – Стамбул (IST) – Одесса – еженедельно по пятницам.
Киев – Вильнюс (VNO) – Киіїв – с 24.07 каждый понедельник и пятницу оборотный рейс.
Киев – Рим (FCO) – Киев – оборотный рейс каждую среду и субботу.
Киев – Милан (MXP) – Киев – оборотный рейс каждый четверг и воскресенье.
Киев – Неаполь (NAP) – Киев – оборотный рейс каждую среду и субботу.
Киев – Афины (ATH) – Киев – оборотный рейс еженедельно по средам и воскресеньям, с 17.08 – дополнительно по понедельникам и пятницам.
Киев – Франкфурт (FRA) – Киев – оборотный рейс еженедельно по понедельникам и четвергам.
Киев – Мюнхен (MUC) – Киев – оборотный рейс еженедельно по понедельникам и пятницам.
Киев – Берлин (TXL) – Киев – оборотный рейс еженедельно по вторникам и субботам.
Киев – Тбилиси (TBS) – Киев – каждую неделю рейс в направлении Тбилиси по понедельникам, пятницам и воскресеньям, с 19.08 дополнительно по средам, в обратном направлении по понедельникам, вторникам и субботам, а с 20.08 - по четвергам.
Киев – Баку (GUD) – Киев – каждую неделю рейс по средам и субботам в направлении Баку, по четвергам и воскресеньям в обратном направлении.
Киев – Ереван (EVN) – Киев – каждую неделю рейс по понедельникам и пятницам в направлении Еревана, по вторникам и субботам в зворотном направлении.
Киев – Тель-Авив (TLV) – Киев – оборотный рейс каждый день, кроме пятницы.
Одесса – Тель-Авив (TLV) – Одесса – оборотный рейс по средам и воскресеньям.
Киев – Прага (PRG) – Киев – оборотный рейс по четвергам и воскресеньям.
Киев – Вена (VIE) – Киев – оборотный рейс по пятницам и воскресеньям, с 17.08 – дополнительно по понедельникам и средам.
Киев – Кишинев (KIV) – Киев – еженедельно по понедельникам и пятницам в направлении Кишинева, по вторникам и субботам - в направлении Киева.
Киев – Мадрид (MAD) – Киев – еженедельно оборотный рейс по понедельникам и пятницам.
Киев – Барселона (BCN) – Киев – оборотный рейс по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям.
Кроме этого, в августе 2020 года МАУ будет предлагать ряд удобных стыковок в сотрудничестве с авиакомпаниями-партнерами, что позволит расширить географию путешествий по Европе, Ближнему Востоку, Канаде и США.
Как сообщал УНИАН.Туризм, в настоящее время украинцы могут путешествовать с туристической целью до 23 стран. При этом въезд в Евросоюз пока запрещен.
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