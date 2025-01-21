Речь идет о Марьяне Олеськив, которая уже прокомментировала свое увольнение.

Кабинет Министров Украины уволил Марьяну Олеськив с должности председателя Государственного агентства развития туризма Украины. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук в Telegram.

Он отметил, что временно возложено исполнение обязанностей главы ГАРТ на Юлию Касян, которая занимала должность начальника управления публичных услуг.

Олеськив сообщила в Facebook, что слагает полномочия председателя ГАРТ и ее пятилетняя каденция "подходит к концу, зато углубляется роль на международной туристической арене".

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"Пол десятилетия я буквально жила работой и единственное, о чем жалею - в каждой сутках было слишком мало времени, которое я выделяла своим детям. Пока сложный процесс продолжается, находиться в нем не страшно. Но сейчас я оглядываюсь и имею возможность осознать, какой невероятный путь мы прошли, качаясь на сумасшедших качелях ковида и российского вторжения, отсутствия туристической системы, законов и правил, скепсиса и нежелания многих видеть в туризме ключевую отрасль для украинской экономики", - написала она.

При этом отмечает, что ГАРТ единственные, кто добился изгнания России из профильной организации ООН (в нашем случае - ВТО ООН) и таки жаль, что единственные.

Олеськив отмечает, что даже несмотря на войну, отрасль продолжает приносить сотни миллионов гривен в государственную казну.

"В довоенные годы было, конечно, ярче - одна только промокампания, таргетированная на арабские страны, принесла в бюджет 100 миллионов долларов. Я абсолютно убеждена, что этот тренд сохранится и Украина примет снова миллионы иностранцев, которые будут познавать нашу древнюю культуру, историю, красоту природы и фантастические блюда", - отмечает она.

При этом пожелала новому руководителю ГАРТ не потерять все те наработки, "добытые часто потом и кровью, которые в своем влиянии и эффекте выходят далеко за пределы туристической отрасли".

Доходы от туризма в Украине

Как сообщал УНИАН, глава Государственного агентства развития туризма (ГАРТ) Марьяна Олеськив отмечала на пресс-конференции, что туризм принес за 2024 год около 3 млрд в бюджет Украины.

При этом недополучает она в десять раз больше налогов. По ее словам, реальная цифра после принятия закона о туризме и обеспечения прозрачности этого рынка, в частности подачи статистики по проживанию туристов, эти налоги могут быть увеличены в десять раз, и рынок тоже сможет расти.

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