Нововведение вступит в силу уже в 2025 году.

Португальский архипелаг Мадейра – чрезвычайно популярен среди любителей хайкинга. Однако совсем скоро туристам, желающим полюбоваться местными природными красотами во время долгих пеших прогулок, придется за это заплатить.

Как пишет Euronews Travel, уже с 1 января 2025 года нерезидентам придется платить за пешие походы по более чем 30 маршрутам на Мадейре. Так, если сейчас дополнительная плата взимается с семи самых посещаемых маршрутов архипелага, то с нового года она будет распространена на все его официальные дорожки.

Уже известно, что сбор в размере 3 евро будет распространяться на всех нерезидентов старше 12 лет. Заплатить его можно будет как онлайн через региональный правительственный портал Simplifica, так и на станциях ICNF, расположенных вдоль многих маршрутов. Туристам, которые не оплатят сбор, грозит штраф в размере до 50 евро.

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При этом именно пешеходные маршруты с их крутыми вершинами, зелеными лесами и мощными водопадами являются одними из самых привлекательных для туристов на Мадейре.

В свою очередь региональный секретарь по сельскому хозяйству, рыболовству и окружающей среде Мадейры Рафаэла Фернандес заявила, что этот сбор необходимо ввести для защиты природных ландшафтов региона и управления растущим потоком туристов.

По ее словам, вся прибыль от нового туристического сбора будет направлена ​​на поддержание, очистку и сохранение троп.

Отметим, это далеко не единственные новый туристические налог в Португалии, введенный за последнее время. Так, в сентябре 2024 года стало известно, что Порту, второй по величине город Португалии и одно из самых городских дешевых направлений для отдыха в Европе, планирует повысить налог для ночующих путешественников.

Аналогичный рост обязательной суточной платы ждет и туристов, посещающих португальскую столицу Лиссабон.

Кроме того, весной 2024 года еще несколько популярных городов Португалии ввели новые налоги для туристов, в том числе, популярном регионе Алгарве.

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