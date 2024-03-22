Сумма сбора составляет от 1 до 2 евро за ночь.

Несколько муниципалитетов в Португалии решили взимать с туристов плату за ночевку, в частности, в популярном регионе Алгарве, считающемся одним из самых солнечных направлений Европы.

Как пишет SchengenVisaInfo, уже с этого года все туристы, проживающие на курортах, в кемпингах, в гостиницах и на стоянках для автофургонов, будут обязаны платить дополнительный сбор.

Отмечается, что Межмуниципальное сообщество Алгарве (AMAL) дало добро на введение туристического налога еще в 2019 году, а четыре года спустя, в 2023 году, 16 муниципалитетов округа Фару согласились с необходимостью такой меры. Это привело к взиманию платы в размере 1-2 евро за ночь проживания. Их примеру решили последовать и другие.

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В частности, планируется, что город Албуфейра в Алгарве начнет взимать дополнительную плату с туристов, остающихся на ночь, начиная с мая 2024 года. Окончательную сумму еще должны утвердить местные власти.

Еще один город в Алгарве – Портимао начал взимать туристический налог с 14 марта 2024 года. Его размер составляет 2 евро за ночь в высокий сезон (с 1 апреля до 31 октября) и 1 евро за ночь в низкий сезон (с 1 ноября до 31 марта).

Тем временем, в Вила-Реал-де-Санто-Антонио туристический налог взимается еще с 2016 года, а его размер составляет около 1 евро за ночь. В Фару с февраля 2020 года туристы платят дополнительные 1,5 евро за ночь, а в Ольяне с мая 2023 года – 2 евро за ночь.

Система взимания сбора работает так, что туристические предприятия передают его муниципалитету. Доходы, полученные от туристического налога, будут направлены на инвестиции, связанные с туризмом, включая экологическую устойчивость, сохранение культуры и поддержку популярных мест.

Как ранее сообщал, также с этого года Греция решила ввести так называемый "климатический" налог для туристов, который будет взыматься только в высокий сезон – с марта по октябрь. Сумма налога будет варьироваться в зависимости от официального рейтинга объекта размещения и составит от 1 до 4 евро за ночь.

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