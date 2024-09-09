Туристам, посещающим Порту, теперь придется платить больше за ночлег.

Порту, второй по величине город Португалии и одно из самых городских дешевых направлений для отдыха в Европе, анонсировал повышение туристического налога с 2 до 3 евро в рамках борьбы с чрезмерным туризмом.

Как пишет The Sun со ссылкой на заявление городского совета Порту, именно такую сумму придется доплачивать туристам, останавливающимся в городе на ночь. Причем речь идет о всех нерезидентах города – не только иностранцах, но и гражданах Португалии из других регионов.

Мэр города Руй Морейра считает, что нынешние 2 евро налога – это недостаточно, и власти должны делать больше, чтобы сохранить город как "устойчивое туристическое место".

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"Необходимо поддерживать Порту как устойчивое туристическое направление, предотвращая деградацию и чрезмерную занятость, что подразумевает корректировку политики управления туризмом", – отметил он.

Горсовет Порту обосновал новую сумму туристического налога прошлогодними расходами на туризм в таких областях, как культура, наследие, окружающая среда, энергетика, качество жизни, городское планирование, жилье и транспорт, которые, по словам мэра, "необходимы для предоставления услуг в сфере туризма".

"В дополнение к этим расходам, есть статьи расходов на бренд Порту, продвижение туризма в городе, интернационализацию бренда Порту и модернизацию туристического сервиса", – добавил Морейра.

С какого именно числа начнет действовать нововведение, на данный момент не сообщается.

Как сообщал УНИАН, ранее поднятие налога для туристов также анонсировала столица Португалии Лиссабон – сразу вдвое, с 2 до 4 евро.

Кроме того, весной 2024 года еще несколько популярных городов Португалии ввели новые налоги для туристов, в том числе, популярном регионе Алгарве.

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