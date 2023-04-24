Лучшим городом Европы "для души" признали датскую столицу Копенгаген. Также в топ-5 попали Вена, Стокгольм, Осло и Амстердам.

Многие люди переезжают в новый город или даже новую страну ради карьеры или лучших условий жизни, однако есть и те, для кого основной мотивацией для переезда является "душевное благополучие".

Новое исследование от The Social Hub признало лучшим городом Европы, куда стоит переехать "для души", датскую столицу Копенгаген, пишет Express.

Копенгаген возглавил рейтинг благодаря низкому уровню загрязнения, чистому воздуху и высокому уровню счастья. Здесь много пешеходных троп и зеленых насаждений, где можно проводить время на свежем воздухе.

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При этом это один из самых благоприятных для велосипедистов городов Европы, где около 49% жителей ездят на работу на велосипеде.

Копенгаген отлично подходит для отдыха и благодаря множеству невероятных достопримечательностей. Одной из самых популярных городских достопримечательностей на Tripadvisor является красочная гавань датской столицы Нюхавн.

Также датская столица очень дружелюбна к ЛГБТК+ (читайте наш репортаж с местного прайд-парада по ссылке).

Лучшие европейские города для экспатов 2023

1. Копенгаген (Дания).

2. Вена (Австрия).

3. Стокгольм (Швеция).

4. Осло (Норвегия).

5. Амстердам (Нидерланды).

6. Рейкьявик (Ислндия).

7. Брюгге (Бельгия).

8. Мюнхен (Германия).

9. Гамбург (Германия).

10. Цюрих (Швейцария).

Как сообщал УНИАН, ранее столицу Португалии город Лиссабон признали лучшим городом мира для цифровых кочевников в 2023 году.

Вместе с тем, Румыния, Болгария и Албания были признаны самыми дешевыми странами Европы для жизни в 2023 году.

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