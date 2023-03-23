Легче всего иностранным специалистам было обустраиваться в Бахрейне.

Вслед за худшими странами для экспатов, стали известны страны, где легче всего удается адаптировться иностранным работникам.

Как пишет Express, в рамках исследования InterNations экспаты оценивали страны своего временного пребывания в зависимости от того, насколько легко там было обустроиться, в том числе в плане простоты поиска жилья и языка. В итоге оказалось, что легче всего это сделать в Бахрейне.

В частности, примерно две трети экспатов считают, что в Бахрейне легко иметь дело с местными властями, по сравнению со средним мировым показателем менее половины.

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Каждый седьмой экспат также сказал, что получить визу для проживания в Бахрейне было довольно легко, что упростило процесс переезда. Довольно часто, если иностранец переезжает в Бахрейн ради работы, его компания может помочь ему с оформлением визы.

При этом около 82% экспатов сказали, что им было легко найти жилье в Бахрейне, что намного выше, чем в среднем по миру (54%). Многие экспаты живут в квартирах, которые являются самым популярным типом жилья в Бахрейне. Размер и стоимость квартиры здесь сильно различаются в зависимости от местоположения. Экспаты, переезжающие в Бахрейн с семьей, могут предпочесть жить на вилле, многие из которых находятся в закрытых комплексах.

В то же время, хотя многие экспаты заявили, что найти жилье в Бахрейне легко, только 39% считают его доступным в плане цены.

В плане языка экспатам было легко адаптироваться в Бахрейне, не говоря на местном языке. Арабский язык является официальным в стране, однако английский язык также широко распространен и отображается на дорожных знаках.

Кроме того, в топ-10 лучших стран для экспатов попали еще четыре страны Среднеко Востока – Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия и Катар.

Топ-10 лучших стран для экспатов в 2023 году

1. Бахрейн.

2. ОАЭ.

3. Сингапур.

4. Эстония.

5. Оман.

6. Индонезия.

7. Саудовская Аравия.

8. Катар.

9. Кения.

10. Канада.

Как сообщал УНИАН, ранее платформа InterNations назвала самые дружелюбные к иностранцам страны. Легче всего заводить друзей оказалось в Мексике, Индонезии и Омане.

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